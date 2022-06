Ukraine phóng tên lửa phá hủy trực thăng Ka-52 "Cá sấu" của Nga

Lữ đoàn bộ binh sơn cước số 128 của quân đội Ukraine đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ của đơn vị này tiêu diệt một trực thăng tấn công Ka-52 của quân đội Nga.

Theo đoạn video trên, siêu trực thăng mang biệt danh "Cá sấu" trị giá khoảng 16 triệu USD đã trúng hỏa lực từ hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), nhanh chóng mất phương hướng rồi rơi xuống đất trước khi phát nổ dữ dội.

Theo giới phân tích, trực thăng Ka-52 "Cá sấu" được coi là một trong những máy bay hiện đại nhất của lực lượng vũ trang Nga. Đây là mẫu máy bay chiến đấu mới và được bắt đầu sản xuất từ năm 2008. Về vũ khí, Ka-52 "Cá sấu" được trang bị hệ thống hỏa lực dẫn đường bằng laser, hệ thống tên lửa chống tăng, bom cùng nhiều loại vũ khí khác.

Trực thăng Ka-52 của Nga bị bắn hạ bởi tên lửa phòng không vác vai Ukraine

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí