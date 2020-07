UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng 80 triệu đồng cho 5 chuyên án ma túy

Trao thưởng Cảnh sát giao thông vụ vận chuyển 2.000 viên ma túy Ngày 1/7, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Giao thông về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông. Trước đó, vào lúc 13h40 ngày 27/6/2020, trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) nhận tin báo của người dân cung cấp, có 1 đối tượng điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn đang di chuyển theo hướng từ TP Vinh đi huyện Diễn Châu. Sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo đơn vị, một số cán bộ CSGT Trạm Diễn Châu đã hóa trang mặc thường phục và triển khai đội hình thực hiện nhiệm vụ. Qua thời gian chờ đợi, theo dõi, Tổ công tác phát hiện xe mô tô có đặc điểm nghi vấn. Khi đối tượng đi xe máy từ TP Vinh ra thị trấn Diễn Châu để giao hàng, đến km 425, thuộc khối 4 thị trấn Diễn Châu, một cán bộ CSGT trạm Diễn Châu đã bẻ tay lái, ép xe đối tượng và nhanh chóng lao vào khống chế khiến đối tượng không kịp trở tay.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên người đối tượng 1 gói giấy màu trắng đựng 10 gói nilon, bên trong chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) dạng viên nén hình tròn màu hồng. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng khai tên Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú tại xóm 5 xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển xe mô tô BKS 37F2-652.26 đi mua 2.000 viên ma túy từ TP Vinh đưa ra Diễn Châu để tiêu thụ. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra mở rộng. Tại buổi lễ trao thưởng, Thượng tá Lê Thanh Nghị - Trưởng phòng CSGT đã động viên và đề nghị CBCS CSGT trạm Diễn Châu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian tới.