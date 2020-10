UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức lễ an táng các liệt sĩ hy sinh khi đi cứu hộ cứu nạn

Trong tỉnh

Trong số 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh khi đang trên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) có 4 liệt sĩ là quân nhân người Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tổ chức lễ an táng cho các liệt sĩ theo nghi thức quân đội.