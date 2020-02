UBND tỉnh làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp Việt nam

Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chuỗi sự kiện “ Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển được tổ chức vào tháng 8 năm 2020 tại TP Vinh. Bao gồm các nội dung như tổ chức Hội chợ sản phẩm đồ gỗ, lâm sản, với 500 gian hàng trưng bày; Lễ gắn biển công trình “ Khu lâm nghiệp công nghệ cao; Hội thảo khoa học về chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hội thảo quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 .

Để chuỗi sự kiện với sự tham gia của gần 2.000 đại biểu, 500 gian hàng trưng bày thành công, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định tỉnh Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện về mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để các sự kiện diễn ra an toàn. Đồng chí cũng mong muốn Tổng cục lâm nghiệp phối hợp để kêu gọi các tổ chức, DN cùng tham gia, tạo điều kiện trong công xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến lâm sản cho tỉnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp Cao Chi Công phát biểu tại buổi làm việc.

Cho ý kiến về Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao về lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Nghệ An, Phó tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp Cao Chi Công cho rằng: Việc xây dựng thành công Khu Nông nghiệp ứng dụng CNC về lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh NA là rất cần thiết, bởi qua đó sẽ góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm khoa học công nghệ về lâm nghiệp của vùng BTB, đáp ứng 50% diện tích trồng rừng sản xuất, góp phần tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản cho tỉnh. Vì thế trước mắt Tỉnh cần nghiên cứu các quy định, NĐ(đừngviết tắt bừa bãi) liên quan đến vấn đề xây dựng Khu NN ứng dụng CNC nhằm hoàn thiện đề án với tên gọi phù hợp để trình Thủ tướng phê duyệt. Tổng cục lâm nghiệp sẽ hỗ trợ Nghệ An hoàn thiện đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có tính khả thi cao.

