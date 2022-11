UBND tỉnh làm việc với Đoàn JICA về dự án phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Trong giai đoạn 2015-2020, Nghệ An đã triển khai nhiều dự án do Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA hỗ trợ. Các dự án này đã đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Nghệ An, bao gồm: Dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp (đã hoàn thành), dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc (dự án vốn vay đang triển khai); Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An (Dự án JICA2 đang triển khai) và Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông ngư nghiệp (đã hoàn thành).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp tỉnh nhà thời gian vừa qua.

Tỉnh Nghệ An rất vui mừng khi được JICA thông báo về việc trong khuôn khổ chương trình đề xuất từ các doanh nghiệp Nhật Bản của JICA. Công ty Farmers cooperative Association đã được JICA phê duyệt thực hiện “Dự án khảo sát xác minh kinh doanh phát triển bền vững với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam”.

Về phía Tỉnh Nghệ An cam kết chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với JICA và các đơn vị liên quan để triển khai dự án. Thành công của dự án sẽ tạo ra một dòng sản phẩm mới, ngành nghề mới, tiếp cận được tiến bộ kỹ thuật mới từ Công ty Nhật Bản, góp phần phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo cho bà con đồng bào vùng cao của Nghệ An.

Bà Ogawa Tomoko - cố vấn cấp cao về xây dựng Dự án phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ogawa Tomoko - cố vấn cấp cao về xây dựng dự án cho biết: Dự án khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với Khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki được lựa chọn thực hiện tại Nghệ An từ năm 2020 nhưng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nên chưa triển khai được. Mục đích của chuyến công tác lần này là tới thăm, khảo sát thực địa tại địa phương để triển khai những bước tiếp theo.

Quá trình thực hiện dự án, phía doanh nghiệp sẽ chuyển giao công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực, hiện tại đã có 07 người dân Kỳ Sơn sang học tập cách trồng tỏi tại Nhật Bản. Bà Ogawa Tomoko bày tỏ mong muốn sau khi hoàn thành dự án, sản phẩm từ tỏi Sanuki sẽ được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Nghệ An đón nhận.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc bố trí văn phòng làm việc thuận lợi cho Đoàn JICA

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung trao đổi về quá trình thực hiện thử nghiệm dự án trồng tỏi tại huyện Kỳ Sơn

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về vị trí đặt thiết bị và hệ thống quản lý trong quá trình thực hiện dự án, không gian cần thiết để xử lý, chế biến sau thu hoạch được cung cấp trong quá trình thực hiện dự án; đơn vị tiếp nhận thiết bị cũng như kế hoạch tiếp theo sau khi dự án hoàn thành...

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị JICA có văn bản chính thức giao cho Công ty triển khai thực hiện Dự án trong đó ghi rõ địa điểm, thời gian, nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án. Đồng thời đề nghị JICA cấp các thông tin theo Nghị định 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và UBND huyện Kỳ Sơn để thống nhất vị trí thực hiện dự án; chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT và các sở, ngành liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh đề xuất UBND tỉnh văn kiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn