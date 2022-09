Tuyệt tình cốc Ninh Bình - chốn bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới

Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình hay còn có tên gọi khác là động Am Tiên. Địa danh nổi tiếng này nằm ở thị xã Trường Yên, huyện Hoa Lư Ninh Bình, thuộc quần thể di tích cố đô Hoa Lư, tiếp giáp với thành Đông của kinh đô Hoa Lư xưa và chỉ cách đền Vua Đinh Tiên Hoàng khoảng 400m, dọc theo hướng Tràng An.

Tương truyền nơi đây là địa điểm mà vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng pháp trường và ở đây có ngôi chùa được Thái hậu Dương Vân Nga đến tu hành trong những ngày tháng cuối đời.

Nơi đây được bao quanh bởi các dãy núi hùng vĩ cùng những thung lung chảy róc rách nước như chốn bồng lai tiên cảnh. Chính vì vậy nên nhiều du khách đến với nơi đây đã đánh giá Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình đẹp không kém gì các địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Ninh Bình nằm ở phía Bắc nước ta nên đều mang các nét đặc trưng của kiểu thời tiết bốn mùa, đặc biệt với địa hình nhiều núi đá, khí hậu ở đây lại càng mát hơn so với thành thị. Suốt 4 mùa Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình đều mang vẻ đẹp riêng.

Vào mùa hè, hoa sen sẽ nở khắp các đầm nước ở đây và thời điểm đẹp nhất để đi là tháng 5. Nếu du khách ưa thích chụp hình thì đi Tuyệt Tình Cốc vào mùa đông lại không phải sự lựa chọn sáng suốt, vì mùa này sương mù đi kèm với không khí lạnh, tạo ra một khung cảnh mờ ảo.

Trong khi đó, mùa xuân và mùa thu lại được coi là mùa đẹp nhất để đi du lịch Ninh Bình. Lúc này khí hậu tương đối mát mẻ, vẫn có nắng và ít mưa nên du khách có thể thoải mái đi tham quan du lịch khắp mọi nơi trong vùng. Không những thế đây còn là thời điểm nhiều lễ hội đầu năm.

Dưới đây là những địa điểm du khách không nên bỏ lỡ khi đến tham quan Tuyệt Tình Cốc:

Chùa động Am Tiên

Để khám phá động Am Tiên thì sau khi đi qua cổng, du khách sẽ phải đi xuống một lối cạnh hồ nước, nằm về phía tay trái. Đi qua hơn 200 bậc đá du khách sẽ tới động Am Tiên ở lưng chừng núi. Trong động có nhiều nhũ đá với các hình thù khác nhau như hình giọt nước, hình hoa sen, hình cây thóc,…vô cùng độc đáo.

Động Am Tiên còn được người dân gọi là hang Rồng, do động có hình dáng giống với miệng của con Rồng nên có tên gọi như vậy. Hầu hết các bậc đá đến động Am Tiên được thiết kế khá thoải và các bậc không quá cao.

Đường lên động Am Tiên (Ảnh sưu tầm).

Chùa Am Tiên là kiểu chùa động của đất cố đô Hoa Lư xưa. Chùa được chia thành nhiều gian thờ khác nhau ở phía trong động. Phía ngoài có môt chuông lớn, không gian xung quanh rộng và xanh mát để du khách tham quan có thể thoải mái dâng lễ, chiêm ngưỡng hay chụp hình.

Có thể nói đây là một trong những địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn mà du khách không thể bỏ lỡ khi tới Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình.

Ngắm cảnh tại bức tường thành

Bức tường thành vững chãi ở Tuyệt Tình Cốc (Ảnh sưu tầm).

Bức tường thành vững chãi ở Tuyệt Tình Cốc là một trong những địa điểm lý tưởng để du khách ngắm cảnh đẹp ở Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình từ trên cao. Nơi đây cũng được nhiều cặp đôi lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh cưới. Bức tường thành này là công trình kiến trúc lâu đời của nơi đây. Dù đã trải qua thăng trầm của lịch sử, song bức tường thành vẫn còn đó, sừng sững giữa thiên nhiên, đất trời.

Đi dạo và chụp ảnh quanh hồ nước

Mỗi mùa Tuyệt Tình Cốc đều mang những vẻ đẹp khác nhau (Ảnh sưu tầm).

Có lẽ hình ảnh để người ta có thể nhớ ngay tới Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình chính là hồ nước trong vắt với màu xanh ngọc bích. Đây cũng là một trong những địa điểm check in mà du khách nhất định không thể bỏ lỡ. Nếu tới Tuyệt Tình Cốc Ninh Bình vào những ngày vắng vẻ du khách có thể ngồi trên những chiếc thuyền để chụp hình, ngắm cảnh sẽ rất lãng mạn. Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm cảm giác ngồi xe ngựa để khám phá nơi đây.

Tác giả: Hạnh Trần (t/h)

Nguồn tin: thoidai.com.vn