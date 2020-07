Tuyến kênh hơn 750 tỉ đồng chưa sử dụng đã hỏng

Ngày 9-10-2012, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định phê duyệt dự án công trình kênh tiêu Châu Bình với chiều dài hơn 10 km đi qua hai xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu) và xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp) với tổng mức đầu tư hơn 750 tỉ đồng.

Dự án trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) làm chủ đầu tư với mục đích tiêu thoát lũ vùng trung tâm thị tứ Châu Bình; cấp nước cho 180 ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt, chăn nuôi; cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực, kết hợp phát triển du lịch, dân sinh, phòng chống lũ hạ du. Tháng 10-2014, công trình này được khởi công.

Những ngày giữa tháng 7-2020, có mặt tại dự án này, phóng viên Báo Người Lao Động chứng kiến toàn bộ tuyến kênh bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng trên toàn tuyến. Các hạng mục như bờ kè, mặt kênh với các khối lượng bê-tông rãnh dọc, ngang gia cố mái, cống tiêu nước, bị nứt toác, đổ sập hoàn toàn. Tại một số vị trí chân cầu bắc qua kênh bị sạt lở, uy hiếp đến sự an toàn của các cây cầu.

Dự án kênh tiêu Châu Bình được đầu tư trên 750 tỉ đồng, chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng nghiêm trọng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại dự án kênh tiêu Châu Bình diễn ra từ năm 2016, từ đó tới nay tuyến kênh được đầu tư trên 750 tỉ đồng này bị sạt lở, hư hỏng càng nghiêm trọng hơn.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An, nguyên nhân dẫn tới tuyến kênh quy mô này bị hư hỏng nghiêm trọng là do nước chảy xuyên lòng đất, nước mưa lũ gây ra. Ban Quản lý dự án của Sở NN-PTNT đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Nghệ An và Bộ NN-PTNT để tìm phương án xử lý. Đã có nhiều cơ quan chức năng liên quan đến hiện trường xem xét, đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố để đưa ra hướng khắc phục. Tuy nhiên, việc khắc phục, xử lý những hư hỏng tại dự án kênh tiêu Châu Bình cứ ì ạch khiến đời sống của người dân sống theo tuyến kênh bị ảnh hưởng. Ông Lê Văn Toan, Chủ tịch UBND xã Châu Bình, cho biết tình trạng sạt lở tại kênh tiêu Châu Bình diễn ra nhiều năm nay nhưng không được khắc phục khiến một số nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ dân mất đất sản xuất, việc đi lại của người dân không an toàn.

Liên quan đến dự án kênh tiêu Châu Bình, ngày 12-9-2014, Ban Quản lý dự án Bản Mồng (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An) ký hợp đồng bảo hiểm số 09/2014/BHXD với Tổng Công ty Bảo Việt - Công ty Bảo Việt Lâm Đồng (trụ sở tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Tổng mức phí là hơn 3,7 tỉ đồng cho giá trị bảo hiểm công trình tối đa hơn 605 tỉ đồng đối với dự án đập phụ, kênh thông hồ và kênh tưới tiêu Châu Bình. Do một số vướng mắc nên việc xem xét bồi thường, khắc phục những hư hỏng tại dự án này rơi vào bế tắc.

Ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban Quản lý dự án thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Nghệ An, cho biết: "Hiện tượng sạt lở gây hư hỏng các hạng mục công trình diễn ra nhiều năm nay. Trước mắt, tại những điểm trọng yếu, sạt lở nhiều ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà dân, chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu khắc phục".

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động