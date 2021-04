Tuyến đường gần 15 tỉ tại Nghệ An vừa được bàn giao đã hư hỏng nặng

Đá lởm chởm, đất trồi lên tạo thành ổ gà mất an toàn.

Vừa bàn giao được gần 4 tháng đã hỏng

Nhiều ngày nay, người dân sinh sống trên tuyến đường Trung – Bình – Lâm bức xúc phản ánh đường vừa mới làm xong năm 2020 nhưng chỉ mới đầu năm 2021 đường đã sụt lún, xuất hiện ổ gà, nền đường bong tróc, đá lăn lóc giữa đường gây nguy hiểm cho người đi đường và nỗi khổ bụi bặm cho người dân sinh sống hai bên đường mỗi khi có xe lưu thông.

Chiều ngày 06/4, phóng viên có mặt tại tuyến đường đoạn qua xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) qua quan sát, đoạn đường đã bị hư hỏng nặng, có đoạn sụt lún sâu tạo độ chênh cao so với nền đường, có những điểm bong tróc hết phần nhựa lộ rõ nền đất qua mưa gió và xe lưu thông tạo thành vũng gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Qua tìm hiểu được biết, tuyến đường này được khởi công xây dựng từ tháng 4/2019 đến tháng 9/2020 hoàn thành thi công. Tổng chiều dài đường 3.406m đường láng nhựa, đến tháng 12/2020 Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện đã tổ chức mời sở Giao thông Vận tải kiểm tra công tác nghiệm thu và bàn giao cho UBND xã Nghĩa Trung đưa vào sử dụng, quản lí công trình. Đến thời điểm hiện tại đã giải ngân cho dự án 13,95 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho gói thầu xây lắp là 13,1 tỷ đồng. Công trình do công ty TNHH Khánh An là đơn vị thi công; đơn vị tư vấn giám sát và tư vấn khảo sát, thiết kế Công ty CP Tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Thái Hòa.

Theo Quyết định số 3818/QĐ -UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đường giao thông nối từ đường Trung – Bình – Lâm đi thị xã Thái Hòa, đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Tổng mức đầu tư lên tới 14.924 triệu đồng, được lấy từ ngân sách tỉnh từ nguồn cân đối ngân sách địa phương cộng ngân sách huyện cân đối từ nguồn khai thác quỹ đất và nguồn vượt thu giai đoạn từ 2016 – 2020.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn T.L, một người dân gần đó cho biết: “Đường mới làm xong, đã xuất hiện xe tải to chở đất chạy rầm rầm. Năm ngoái còn nhiều xe hơn nữa, hàng ngày có hơn chục chiếc chạy vào chạy ra liên tục để chở đất đi. Việc hư hỏng đường như hiện nay không biết do chất lượng làm đường kém hay do xe chạy nhiều nhưng nói chung tuyến đường này kể từ khi họ làm mỏ đất ở đây thì xe chạy nhiều lắm, toàn xe to cả. Những hôm xe chạy rầm rầm cả ngày dân sống đây khổ lắm, bụi thì mịt mù, đường thì xuống cấp. Nếu tiếp tục còn hiện tượng như thế nữa thì khổ sở lắm, mới làm được con đường chưa kịp vui thì đã hỏng, xe thì nườm nượp ra vào”.

Tuyến đường có nhiều điểm sụt lún tạo thành vũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Đường hư hỏng do quá tải

Theo báo cáo về tình hình kiểm tra, rà soát tuyến đường Trung – Bình – Lâm đi Thị xã Thái Hòa sau khi có phản ánh thì nguyên nhân hư hỏng đường là do lưu lượng xe quá tải trọng lưu thông trên đường thường xuyên. Trong báo cáo nêu: “Hiện nay Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Vũ Trường Giang đang thực hiện dự án san nền, giao thông, hệ thống thoát nước mưa dự án Khu đô thị Long Sơn 3, thị xã Thái Hòa và đang cần đất để san lấp…Ngày 14/12/20220 UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản số 8812/UBND-NN về việc sử dụng đất dôi dư trong quá trình cải tạo đất lâm nghiệp tại xã Nghĩa Trung…Đây là vị trí đất nằm tại khu vực Đồng Be, xã Nghĩa Trung, tuyến đường có đoạn từ km2+591 – km3+406 thuộc dự án nằm trong địa phận thị xã Thái Hòa luôn trong tình trạng xe quá tải chở đất, chở vật liệu xây dựng đi qua làm một số vị trí cục bộ hư hỏng nặng”.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 và tiêu chuẩn 22TCN 211-06, dự án thuộc nhóm C, công trình giao thông đường bộ. Về quy mô tiêu chuẩn kĩ thuật thiết kế tuyến đường dài 3.406m đường theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp V miền núi có điểm đầu tại xóm 17, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) và điểm cuối tại khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu (thị xã Thái Hòa). Với tiêu chuẩn đó, chỉ có xe dưới 9.5 tấn được lưu thông nhưng qua rà soát , xác minh lưu lượng xe chạy trên tuyến đường đoạn từ km2+591- km3+406 thuộc địa phận Thị xã Thái Hòa quản lí khá lớn, tải trọng nhiều xe lên tới 30 – 40 tấn, vượt xa quy định về tải trọng cho phép theo hồ sơ thiết kế công trình.

Trước phản ánh đó, UBND huyện Nghĩa Đàn đã có kế hoach và phương án xử lí trước mắt giao cho Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát, kiểm tra các vị trí cục bộ bị hư hỏng, chỉ đạo Công ty TNHH An Khánh khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc để thi công sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông. Cắm bổ sung các biển báo hạn chế tải trọng trục 10T ở 2 đầu tuyến đường, yêu cầu lực lương chức năng huyện phối hợp với Thị xã Thái Hòa tích cực kiểm tra, rà soát và xử lí phương tiện vận tải chở quá tải trọng theo quy định cho phép.

Tác giả: Bùi Ánh

Nguồn tin: langmoi.vn