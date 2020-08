Tuyên án nguyên trưởng phòng LĐ-TB&XH Nghệ An nâng 'giá chạy án'

Bị cáo Nguyễn Văn Bắc

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Bắc (SN 1976), trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Xuân Văn (SN 1973), trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sự việc bắt đầu từ tháng 5/2019, Văn Huy Thắng (trú xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai) bị công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”. Vì là chỗ quen biết nên vợ của Thắng đã gặp Nguyễn Văn Bắc (lúc này là trưởng phòng Lao động – Thương binh và xã hội thị xã Hoàng Mai) nhờ chạy giảm án.

Bắc nhận lời rồi liên hệ với Nguyễn Xuân Văn để "chạy" giảm án (Văn từng có thời gian làm việc ở Bộ công an). Văn nói với Bắc có thể xin giảm án cho Thắng từ khoản 4 điều 305 xuống khoản 1 điều 305 và chỉ phải đi tù từ 3 đến 5 năm, chi phí 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi gặp chị H. (vợ Thắng) Bắc đã nâng mức "giá chạy án" lên thành 1,5 tỷ, mục đích là hưởng phần chênh lệch. Khi chị H. trình bày hoàn cảnh khó khăn thì Bắc nói “sẽ cho vay 100 triệu đồng”.

Ngày 12/7/2019, chị H. đưa cho Bắc 904 triệu đồng. Bắc cho vay thêm 96 triệu đồng để đủ 1 tỷ đồng rồi đưa cho Văn. Tháng 8/2019, Văn gọi điện yêu cầu Bắc nói với gia đình chị H. chuyển nốt số tiền còn lại. Ngày 8/8/2019, chị H. đưa cho Bắc thêm 475 triệu đồng. Bắc hứa cho vay 25 triệu đồng cho đủ 500 triệu đồng. Khoản tiền lấy từ chị H. Bắc chỉ đưa cho Văn 200 triệu đồng, số còn lại tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Nguyễn Văn Bắc nhận của gia đình chị H. là 1,379 tỷ đồng. Bắc chuyển cho Văn 1,2 tỷ, số tiền còn lại thì sử dụng cá nhân.

Về phần Văn, sau khi nhận tiền đã sử dụng cá nhân, không có hoạt động gì liên quan đến việc xin giảm án cho Thắng.

Đến tháng 10/2019, khi biết chồng mình vẫn truy tố theo khoản 4, chị H. nghi ngờ, yêu cầu trả tiền nhưng 2 đối tượng trên không trả (Văn Huy Thắng sau đó bị tòa sơ thẩm tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù). Do đó, chị H. đã làm đơn tố cáo công an.

Khi biết gia đình chị H. làm đơn tố cáo, Bắc trả lại cho bị hại 520 triệu đồng, số tiền còn lại viết giấy vay nợ. Ngày 26/2/2020, Nguyễn Văn Bắc đến công an đầu thú. Từ lời khai của Bắc, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Văn.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bị cáo Bắc khai nâng giá từ 1,2 tỷ lên 1,5 tỷ tiền “chạy án” để hưởng phần chênh lệch. Bị cáo Văn vì có quen biết “một số người” nên nhận chạy án, tuy nhiên sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết.

Bị hại tham dự tòa cho biết đã nhận đủ số tiền, đồng thời xin giảm án cho hai bị cáo.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Bắc 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Văn 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



