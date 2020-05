Từng lên báo Mỹ vì quá kinh dị nhưng công viên bỏ hoang ở Huế sắp được "hồi sinh" trở lại?

Được xây dựng từ năm 2000 và bắt đầu đi vào hoạt động vào khoảng tháng 6/2004, công viên nước Hồ Thuỷ Tiên ở Huế từng là một điểm đến thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, công viên đã đóng cửa, không đón khách nữa và dần trở thành một nơi bị bỏ hoang. Vào ngày 04/01/2016, tờ HuffingtonPost của Mỹ đã đăng tải bài viết cũng như những hình ảnh về công viên này bởi... quá kinh dị. Nguyên nhân do bỏ hoang quá lâu, khung cảnh ở đây dần trở nên ma mị, có chút rùng rợn xen lẫn đáng sợ.

Tuy nhiên, cũng chính bởi sự ma mị đó, công viên nước Hồ Thuỷ Tiên lại trở thành địa điểm cho ra đời những bức hình sống ảo cực chất của giới trẻ. Vẻ đẹp nhuốm màu thời gian lại khiến cho nơi này mang một không khí khác lạ, ấn tượng và đặc sắc. Cũng từ đó, rất nhiều hình ảnh về công viên ma mị này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

@aniahimsa

@wewhodream

@wewhodream

Thế nhưng, mới đây, nhiều người đã chia sẻ tin mừng cho sự "hồi sinh" trở lại của nơi này. Cụ thể, theo Tiền Phong, trong buổi kiểm tra thực trạng hoang phế, lãng phí của Khu du lịch hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế là ông Phan Ngọc Thọ đã cho rằng nơi này vẫn rất lý tưởng để hình thành khu công viên phục vụ cộng đồng. Theo đó, cần sớm hoàn thành việc xử lý tài sản trên đất để triển khai dự án đầu tư phù hợp, khai thác tối đa các yếu tố hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, địa hình và hiện trạng sử dụng đất của khu vực này. Như vậy có thể nói, công viên nước Hồ Thuỷ Tiên sẽ sớm được "hồi sinh" trở lại trong tương lai.

@getlos.magz

Hiện nay, công viên nước Hồ Thuỷ Tiên dù trong tình trạng bỏ hoang nhưng vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là các bạn trẻ và cả khách du lịch nước ngoài đến đây chụp ảnh, check in. Khung cảnh ở đây được cho là ấn tượng ngang ngửa nhiều điểm du lịch tương tự trên thế giới (điển hình như đền Sumeru ở Thái Lan). Thế nên, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào một địa điểm check in, sống ảo, khu vui chơi độc đáo và ấn tượng sẽ được hồi sinh ở hồ Thuỷ Tiên trong tương lai.