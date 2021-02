Tự tử, nam thanh niên rơi trúng xe đẩy em bé 5 tháng tuổi

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng kinh hoàng này được camera giám sát ghi lại vào ngày 4/2, tại thành phố Voronezh, miền Tây Nam nước Nga.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một phụ nữ đang đẩy đứa con 5 tháng tuổi đi dọc vỉa hè bên dưới tòa nhà. Khi người phụ nữ chuẩn bị sang đường thì bất ngờ một nam thanh niên rơi từ trên cao xuống. Anh ta rơi thẳng vào chiếc xe đẩy khiến đứa trẻ bị hất văng ra ngoài, rơi xuống đường.

Quá hoảng loạn, người mẹ lập tức bế con lên rồi cố gắng gào thét để nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường đã lập tức gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Chỉ vài phút sau, các nhân viên y tế đã tới hiện trường và cố gắng cứu sống đứa bé. Tuy nhiên, đứa trẻ đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nam thanh niên được cho là đã tử vong tại hiện trường. Các nhân chứng cho biết, các bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần cho người mẹ. Theo truyền thông địa phương, đứa bé là con đầu lòng của người phụ nữ.

Các nguồn tin cho biết, nam thanh niên đã nhảy từ cửa sổ của tầng 17 xuống. Cảnh sát chưa tiết lộ tên của những người liên quan và vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

