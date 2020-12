Từ ngày 15/12, Công an Nghệ An đồng loạt ra quân tấn công, truy quét tội phạm

Theo đó, bắt đầu từ 07h30’ ngày 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh theo Kế hoạch số 1592/KH-CAT-PV01 ngày 24/11/2020 của Giám đốc Công an tỉnh.

Công an Nghệ An đồng loạt ra quân tấn công, truy quét tội phạm.

Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối ANTT... Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, lễ hội Xuân 2021 và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Nghệ An. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; phấn đấu kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; thi hành án hình sự và HTTP; công tác bảo đảm TTATGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông, kìm giữ, làm giảm TNGT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; Kế hoạch số 1183/KH-CAT-PV01-PC06 ngày 02/9/2020 của Giám đốc Công an tỉnh về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trưởng các phòng Công an tỉnh, Trưởng Công an các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Công an tỉnh về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An