Tử hình cặp “bạn” tù rủ nhau mua bán số lượng ma tuý cực lớn

Ngày 31/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Vương Quốc Trọng (SN 1977); Nguyễn Hiền Sơn (SN 1989), cùng trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và Lô Văn Minh (SN 1971), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Được biết, Trọng và Minh quen biết nhau trong thời gian ở tù. Vào giữa năm 2020, sau khi chấp hành án xong, Trọng đã liên lạc với Minh để mua 4kg ma tuý đá với giá 520 triệu đồng. Trọng thoả thuận trả trước cho Minh 80 triệu đồng và 4 cây vàng (hai bên thống nhất giá trị 4 cây vàng 200 triệu đồng). Số tiền còn lại hứa khi nào bán xong ma tuý sẽ trả.

Thống nhất giá cả với Minh xong, Trọng liên lạc với Sơn đi lên Quế Phong lấy ma tuý và hứa trả 15 triệu đồng tiền công.

Bị cáo Minh, Trọng và Sơn tại phiên toà.

Sáng 3/7/2020, Trọng dặn Sơn đi lên Quế Phong lấy ma tuý và gọi điện cho vợ đưa tiền và vàng cho Sơn. Lấy được tiền, Sơn lên Quế Phong đưa tiền cho Minh đi lấy ma tuý.

Tối cùng ngày, Minh đi lên đồi rừng xã Tri Lễ mua 4 kg ma tuý đá với giá 400 triệu đồng của một người Lào. Minh đưa 80 triệu đồng và 4 cây vàng cho người bán và khất nợ 120 triệu đồng.

Sau đó, Minh đưa ma tuý cho Sơn đưa về cho Trọng. Đến khoảng 9h30 ngày 4/7/2020, khi Sơn đi đến đường Phan Bội Châu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An thì bị công an bắt giữ cùng với tang vật. Từ lời khai của Sơn, Trọng và Minh bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị viện KSND đề nghị mức án tử hình, 3 bị cáo xin HĐXX cho một cơ hội sống. Cả ba bị cáo đề có nhân thân xấu, từng vào tù ra tội vì liên quan đến ma tuý.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vương Quốc Trọng, Nguyễn Hiến Sơn và Lô Văn Minh tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn