Từ camera hé lộ nguyên nhân ô tô bán tải tông 2 cô gái tử vong, em bé bị thương ở TP.HCM

Ngày 3/8, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường Sắt (PC08 Công an TP.HCM) phối hợp với Công an quận Bình Tân vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa ô tô bán tải và xe máy khiến 2 cô gái tử vong và một trẻ em bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Hình ảnh từ camera cho thấy xe máy (vòng tròn đen) đi ngược chiều vào làn ô tô và xảy ra tai nạn sau đó

Sau tai nạn, Công an cũng đã trích xuất camera an ninh tại khu vực để phục vụ điều tra.

Theo hình ảnh từ camera, cô gái điều khiển xe chở theo một cô gái và em bé đã chạy xe ngược chiều ở làn ô tô trên Quốc lộ 1A và tông thẳng vào xe ô tô (BKS: 51D - 289.96) đang lưu thông hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến cả ba người ngồi trên xe bị đẩy văng xa. Hai người phụ nữ tử vong tại chỗ, em bé bị thương. Sau tai nạn, em bé được đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Tứ Quý

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ