Tú bà xinh đẹp điều hành đường dây bán dâm 5 triệu khai gì?

Tại cơ quan Công an, Ninh khai ngày 3/7, anh C. (ở TP Hà Nội) gọi điện cho Ninh nói ngày mai vào TP.Thanh Hóa cùng với 3 người bạn. C. nhờ Ninh điều giúp 4 cô gái bán dâm để “hành sự”.