Từ 1/7/2021 lương cơ sở có tăng hay không?

Ngày 12/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, dự kiến sẽ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/ tháng lên 1.600.000 đồng/ tháng thời gian áp dụng mức lương cơ sở mới là từ ngày 1/7/2020.

Nhưng trên thực tế trong năm 2020 việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở đã không được thực hiện, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Mục đích là để tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.