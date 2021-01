T&T Group đề xuất loạt dự án 'khủng' ở Nghệ An

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Tập đoàn T&T và lãnh đạo tỉnh Nghệ An vào ngày 13/1, bên cạnh việc công bố Dự án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn do tập đoàn này tài trợ lập quy hoạch, T&T Group đã được lãnh đạo tỉnh Nghệ An đồng ý cho phép nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và thực hiện đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, đến nay, các dự án của T&T Group đã được Nghệ An chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư gồm: Triển khai Quy hoạch Khu tổ hợp dịch vụ du lịch đô thị Bến Thủy, thành phố Vinh (quy mô 30,6 ha); Đồ án quy hoạch Khu đô thị phía Tây Nam thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (quy mô 498 ha); Đồ án Quy hoạch Khu đô thị sinh thái Đông Nam thành phố Vinh, Phường Hưng Hòa, TP Vinh có hệ thống cáp treo ra bãi nổi Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (quy mô 410 ha); Dự án lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn (quy mô 278 ha, đến nay quy hoạch đã đươc phê duyệt).

Phối cảnh quy hoạch khu vực bảo vệ của di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DE-SO Asia

Bên cạnh các dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận nghiên cứu đầu tư, Tập đoàn T&T cũng đề xuất được nghiên cứu đầu tư thêm 2 dự án gồm: Dự án Nhà máy xử lý chất thải Nghi Yên, huyện Nghi Lộc và Dự án Tổ hợp điện khí LNG Nghệ An tại thị xã Hoàng Mai..

Đối với dự án Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tập đoàn T&T đã báo cáo một số nội dung liên quan để triển khai quy hoạch, trong đó, đề nghị ngày 19/5/2021, sẽ tiến hành giai đoạn 1 là xây dựng Khu thương mại, dịch vụ du lịch và bãi xe Nam Đàn.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được quy hoạch trên quy mô tổng diện tích 278,86 ha, bao gồm: Khu vực bảo vệ của di tích, có tổng diện tích 170,13 ha và khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích, có tổng diện tích 108,73 ha. Thời gian thực hiện quy hoạch là từ năm 2021 đến năm 2030. Dự án được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1943/QĐ-TTg phê duyệt ngày 27/11/2020.

Ông Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T nhấn mạnh, hiện nay Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn đã được công bố. Đây là công trình mà cả nước và thế giới rất quan tâm. Tập đoàn T&T rất vinh dự khi được tài trợ lập quy hoạch. Vì vậy Tập đoàn mong muốn công trình sớm được khởi công và hoàn thành.

Phối cảnh Dự án khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng nhà ở và chung cư cao cấp của Tập đoàn T&T tại phường Quang Trung, TP. Vinh

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An rất tích cực tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư lớn, chiến lược vào đầu tư và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giúp tỉnh phát triển. Tập đoàn T&T đã đến, tìm hiểu, nghiên cứu và đang có quá trình triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh. Nghệ An coi đây là một trong những đóng góp rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.

T&T Group là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất cả nước, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng, năng lượng, xuất nhập khẩu nông sản. Năm 2019, doanh thu (công ty mẹ) T&T đạt 8.355 tỷ đồng, lãi thuần 95 tỷ đồng; tổng tài sản đến cuối kỳ là 26.586 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 11.456 tỷ đồng.

