Truy tố Phó giám đốc Sở VHTT & DL Đồng Tháp

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Lý (SN 1960), Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; bị can Võ Thị Tuyết Nhung (SN 1984), Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bị can Nguyễn Hoài Dương (SN 1967), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Mỹ thuật Tượng đài Ánh Dương về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2014, Ban quản lý khu di tích Gò Tháp và Công ty Ánh Dương, ký hợp đồng thi công công trình tu bổ Miếu bà Chúa xứ, với tổng giá trị hợp đồng 7,3 tỷ đồng. Số tiền đảm bảo hợp đồng là 734 triệu đồng (10% giá trị hợp đồng) và số tiền tạm ứng thi công là 3,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Lý.

Cuối tháng 12/2014, Dương cung cấp thư bảo lãnh (giả) thực hiện hợp đồng bảo lãnh số tiền 734 triệu đồng và được Ban quản lý khu di tích Gò Tháp trả lại số tiền đã nộp. Dương còn cung cấp thư hoàn trả tiền ứng trước (giả), bảo lãnh hoàn trả 3,3 tỷ đồng và được Ban quản lý khu di tích Gò Tháp cho tạm ứng số tiền này.

Trong quá trình triển khai dự án, Lý là Giám đốc Ban quản lý khu di tích Gò Tháp – đại diện chủ đầu tư đã không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, dẫn đến việc bị doanh nghiệp lừa đảo, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Lý phải liên hệ hoặc chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nơi phát hành kiểm tra làm rõ tính hợp pháp của hai thư bảo lãnh do Dương cung cấp, khi chấp thuận trả lại 734 triệu đồng doanh nghiệp đã nộp và cho tạm ứng 3,3 tỷ đồng.

Lý đã không thực hiện, dẫn đến việc không phát hiện các giấy tờ này là giả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Ngoài ra, khi thanh toán khối lượng đợt 1, Ban quản lý khu di tích Gò Tháp, đã không đề nghị Kho bạc Nhà nước thu hồi tạm ứng theo hợp đồng là 45% tương đương 1,7 tỷ đồng mà chỉ thu hồi 20%, tương đương 660 triệu đồng. Việc làm này đã tạo kẻ hở cho doanh nghiệpchiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Lý còn thỏa thuận với Dương, lập thủ tục thanh toán trước, thi công sau để chuyển cho doanh nghiệp 3,1 tỷ đồng nhưng không có biện pháp đảm bảo an toàn nguồn vốn đầu tư. Kết quả giám định, số tiền thanh toán nhưng chưa thi công bị chiếm đoạt là gần 1,9 tỷ đồng.

Tổng số tiền Dương bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Sau khi sai phạm này bị phát hiện, cơ quan điều tra vào cuộc, Lý tự nguyện nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả. Riêng đối với Nhung, kế toán trưởng đã không thực hiện đúng nguyên tắc kế toán, không thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm, để giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt vốn đầu tư xây dựng công trình.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân