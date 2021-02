Truy tìm đối tượng bỏ trốn nghi vấn đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 27/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có công văn gửi Trưởng công an 18 xã, thị trấn thuộc huyện về việc, truy tìm đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến Hưng Nguyên.

Theo đó, vào lúc 21h30' (ngày 25/2), tại khu vực ngã tư Cầu Mưng, khối 3, thị trấn Hưng Nguyên (Nghệ An), Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra chiếc xe khách mang BKS 20B - 022.15 (Chủ xe là Nguyễn Tấn Đạt, trú tại Phổ Sơn Tập 2, thị trấn Hồng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên). Qua đó, công an phát hiện trên xe chở một nhóm hành khách (1 người Việt Nam, 7 người Trung Quốc) nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiếc xe khách chở 7 người Trung Quốc.

Quá trình tiếp cận một đối tượng người Việt Nam đã bỏ chạy. Công an huyện Hưng Nguyên đã phối hợp với các ngành chức năng đưa toàn bộ hành khách trên chuyến xe đến Trung tâm y tế huyện để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo quy định.

Xác minh ban đầu, đối tượng bỏ chạy, nghi vấn đưa số người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Để có cơ sở làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, công an huyện Hưng Nguyên yêu cầu Trưởng công an 18 xã, thị trấn tập trung xác minh truy tìm đối tượng: Vũ Văn Tĩnh (SN 1989, trú tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên); Số chứng minh nhân dân: 091668918; Sđt: 0983.824.882. Đặc điểm nhận dạng: mặc áo phông ngắn tay màu trắng, quần màu đen, cao khoảng 1m6 đến 1m65; cân nặng khoảng 65kg, khi bỏ chạy, chân không mang dép.

Thông tin đối tượng đang bỏ trốn, nghi vấn đưa 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Phối hợp tổ chức phát trên loa phát thanh xã, thị trấn, thông báo rộng rãi về đặc điểm nhận dạng của đối tượng để người dân trên địa bàn được biết. Khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin về đối tượng báo ngay cho công an huyện qua số điện thoại: 02383.821.126 hoặc Đội an ninh Công an huyện (đ/c Vương Ngọc Hoàng, sđt: 0978.389.634).

Tăng cường tổ chức tuần tra vũ trang, tập trung truy bắt đối tượng đã bỏ trốn, kiên quyết không để đối tượng đi khỏi địa bàn.

Tác giả: CẢNH HUỆ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong