Truy tìm 2 người trốn khỏi nơi cách ly tập trung ở An Giang

2 công dân đã trốn khỏi Khu cách ly tập trung huyện An Phú trong đêm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 7-12, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú, An Giang - cho biết Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú đang truy tìm 2 người là Đinh Văn Út, 33 tuổi và Trần Văn Trứ, 32 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang.

2 người này đã trốn khỏi nơi cách lý tập trung là trường THPT Lương Thế Vinh trong đêm tối sáng 7-12.

"Hai người này vừa đưa vào cách ly 2 ngày chưa được lấy mẫu xét nghiệm thì đã bỏ trốn trong đêm tối. Hiện tại, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm 2 người này về nơi cách ly tập trung theo đúng quy định pháp luật" - bà Diệp nói.

Trước đó, ngày 5-12, Khu cách ly tập trung trường THPT Lương Thế Vinh, huyện An Phú đã tiếp nhận 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị Đồn Biên phòng Phú Hữu, huyện An Phú bắt giữ rồi đưa vào khu vực cách ly này.

Sau đó, UBND huyện An Phú đã ra Quyết định cách ly tập trung đối với Út và Trứ. Đến khoảng 0 giờ sáng 7-12 Khu cách ly tập trung Lương Thế Vinh phát hiện 2 người này đã trốn khỏi khu cách ly tập trung.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện thông báo đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong toàn huyện khẩn trương điều tra, rà soát truy tìm đưa về khu cách ly theo đúng quy định.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ