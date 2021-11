Truy sát kinh hoàng ở sân bóng, một thanh niên bị chém nguy kịch

Ngày 18/11, Công an huyện Củ Chi cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị nhiều người chém tới tấp ở sân bóng L.P. ở ấp 6, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, tối 17/11, anh Trần Văn Khương (22 tuổi, quê Thái Bình) cùng nhóm bạn ngồi uống nước ở sân bóng trên thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi 10 xe máy, cầm theo đao, kiếm xông vào truy sát.

Anh Khương bị nhóm thanh niên chém tới tấp ở sân bóng (Ảnh cắt từ camera).

Anh Khương chạy không kịp nên bị 4 người xông vào "chém hội đồng" gây thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe máy đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Anh Khương được mọi người đưa đến Bệnh viện quận 12 cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện 175 trong tình trạng vỡ xương sọ, nhiều vết chém sâu ở cơ thể. Toàn bộ diễn biến vụ truy sát được camera an ninh của sân bóng ghi lại.

Nhóm của anh Khương cho biết, tối cùng ngày, mọi người đến sân đá bóng. Do nhóm anh Khương thiếu người nên đá giao lưu cùng một đội lạ khác. Quá trình đá, cầu thủ giữa 2 bên xảy ra xích mích.

Khi trận đấu kết thúc, đội bạn ra về và sau đó xuất hiện nhóm côn đồ đến truy sát nhóm của anh Khương.

Sau vụ việc xảy ra, chủ sân bóng đá đã gọi điện trình báo công an khu vực và nhóm của anh Khương ra về.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Củ Chi cho biết, Công an xã Bình Mỹ nắm thông tin vụ việc từ facebook và có đến sân bóng để kiểm tra nhưng không còn ai ở hiện trường.

"Khi lực lượng công an xã có mặt thì hai bên không còn tại sân bóng. Chúng tôi đang xác minh nơi cư trú của những thanh niên này để mời lên làm việc. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn trong lúc đá bóng" - lãnh đạo Công an huyện Củ Chi thông tin.

Tác giả: Trung Kiên - Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí