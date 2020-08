Truy nã nữ đối tượng thuê sát thủ giết người đàn ông với giá 300 triệu đồng

Nếu phát hiện đối tượng Hương, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng), Công an huyện Gia Lâm (Đội Cảnh sát hình sự; SĐT: 0936366246), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Công an yêu cầu đối tượng trên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.