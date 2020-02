Truy đuổi kẻ ôm 4 bánh heroin đi trên xe taxi ở Nghệ An

Trần Khắc Bảy tại cơ quan điều tra (ẢNH K.B)

Ngày 26/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghê An phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ một người đàn ông đang trên đường mang ma túy vào Nam tiêu thụ.

Đầu tháng 2, trong quá trình nắm bắt địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam. Sau một thời gian điều tra, xác minh công an xác định Trần Khắc Bảy (37 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) là kẻ cầm đầu. Ngày 26/2, Bảy đang thuê xe taxi từ Đô Lương qua cầu Bến Thủy (thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh) để bắt xe vào Nam thì bị lực lượng công an chốt chặn “khóa đầu, khóa đuôi” khống chế bắt giữ.

Tang vật vụ án (Ảnh K.B)

Tại hiện trường thu giữ 1 chiếc ba lô bên trong có chứa 3 kg ma túy đá và 4 bánh heroin cùng các giấy tờ tùy thân.

Hiện, vụ án đang được công an mở rộng điều tra làm rõ.

Tác giả: Tâm Anh

