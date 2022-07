Truy bắt Bí thư xã giết người, đốt xác nhằm trục lợi 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Mục đích của kẻ thủ ác là hòng trốn tránh trách nhiệm trả nợ, đồng thời chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, kẻ thủ ác đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông lật tẩy.

Bí ẩn thi thể cháy đen trong xe ôtô

Rạng sáng 4/5/2020, anh K'Lý (SN 1995, trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) khi đi qua khu vực km 146+300 Quốc lộ 28 thuộc xã Đắk Som, huyện Đắk Long hoảng hốt phát hiện một chiếc xe ôtô bán tải bị cháy, trong xe có một tử thi bị cháy đen. Tiến lại gần để xem, anh K'Lý hoảng sợ khi chứng kiến nhiều phần thi thể ngồi ở ghế lái xe ôtô đã bị cháy thành than, không còn nhận dạng được. Ngay sau đó, vụ án đã được người dân cấp báo lên chính quyền địa phương, Cơ quan Công an. Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi để tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đối tượng Đỗ Văn Minh bị bắt giữ.

Thông tin với PV, thành viên Ban chuyên án nhớ lại, vụ án đã thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ người dân trong vùng mà còn cả nước bởi những nghi vấn đây là vụ án mạng giết người dã man. Nhiệm vụ của Cơ quan CSĐT là phải nhanh chóng điều tra, xác định làm rõ đây là vụ tai nạn giao thông đơn thuần hay vụ án mạng giết người đốt xác phi tang. Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT xác định xe ôtô BKS 51C-715.70 đứng tên chủ sở hữu Công ty Cổ phần World Intend Perspicacity địa chỉ tại quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng năm 2017, Đỗ Văn Minh (SN 1971, ở thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) mua lại để sử dụng. Đỗ Văn Minh là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà. Đỗ Văn Minh có một mảnh rẫy diện tích khoảng 20ha tại thông 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Vào chiều thứ 6 hoặc sáng thứ 7 hàng tuần, Đỗ Văn Minh điều khiển chiếc xe trên đi một mình đến rẫy tại xã Quảng Khê hoặc xã Đắk Ha để quản lý, đến chiều chủ nhật, Minh lại lái xe quay về.

Quá trình làm việc với người nhà của Đỗ Văn Minh xác định, vào khoảng 9h53' ngày 4/5/2020, thời điểm Cơ quan CSĐT chưa xác định được xe ôtô bị cháy là của ai thì chị Đỗ Thị Bình (em gái Minh) nhận được tin nhắn với nội dung: "Có phải em là em của anh Minh không, đến Đắk Nông ngay. Anh Minh bị tai nạn ở đèo, tôi đi qua thấy". Sau khi nhận được tin nhắn, chị Bình gọi điện cho số điện thoại trên nhưng không liên lạc được. Ngoài ra, người dân còn cung cấp thông tin, vào ngày 3/5, xe ôtô của Minh nhiều lần xuất hiện tại khu vực chòi rẫy của anh Trần Nho Lịch (SN 1983, trú tại 1983, trú tại phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cạnh rẫy của nhà Minh ở xã Đắk Ha.

Thông qua rà soát và tìm kiếm những chứng cứ liên quan xung quanh khu vực hiện trường cũng như các điểm, nối với nghi can, phương tiện, Cơ quan CSĐT đã phát hiện tại chòi rẫy của nhà anh Lịch có nhiều vết màu nâu nghi là máu tại khu vực đệm. Dấu vết máu được xác định có trên đệm trong nhà hướng ra ngoài cửa. Chòi rẫy trên do anh Trần Nho Vương (SN 1995, ở thông Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) ở một mình để làm thuê cho chú của mình là anh Trần Nho Lịch. Anh Vương bỗng nhiên mất tích khi Minh đi khỏi rẫy vào ngày 3/5. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà anh Lịch, xác định: Hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn bất thường. Toàn bộ tài sản của anh Vương còn nguyên. Khu vực ngủ của anh Vương có nhiều vết máu.

Chạy đua với thời gian và tập trung xác minh, Cơ quan CSĐT xác định, Đỗ Văn Minh có quan hệ tình ái phức tạp và đang nợ khoảng 20 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn và đối tượng Minh luôn tìm đủ mọi cách trả nợ song mất khả năng thanh toán. Minh mua bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm chi nhánh ở Lâm Đồng từ ngày 9/4/2020.

Hàng năm, Minh đóng số tiền hơn 200 triệu đồng và đối tượng đã đóng đủ số tiền của cả năm 2020 (đóng một lần). Nếu Minh chết thì người thân của Minh sẽ nhận được số tiền bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỷ đồng. Căn cứ vào những tài liệu đã thu thập được có cơ sở nhận định, dấu vết màu nâu nghi máu tại nhà anh Lịch là máu của Vương. Xác định Đỗ Văn Minh chính là đối tượng gây án, giết anh Vương sau đó tạo hiện trường xe bị tai nạn và cháy để mọi người lầm tưởng Minh đã chết nhằm mục đích hưởng số tiền bảo hiểm và không phải trả nợ. Hành vi của đối tượng Minh là đặc biệt nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt nhưng hiện tại Cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng, chính vì vậy các đơn vị gấp rút áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh.

Lật mặt kẻ giết người đốt xác

Đối tượng đấu tranh trong chuyên án là Đỗ Văn Minh từng học Đại học Luật, lại từng giữ nhiều chức vụ như Phó Chủ tịch xã, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã nên mối quan hệ rất phức tạp, có sự am hiểu về pháp luật. Tại hiện trường xe ôtô bị cháy phát hiện đồng hồ đeo tay và chùm chìa khóa của Minh nên nhận định đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, sau khi xác lập chuyên án, Cơ quan CSĐT đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để sớm vạch mặt kẻ giết người đốt xác dã man.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, không kể ngày đêm, các thành viên trong Ban chuyên án đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện tất cả các nhiệm vụ do Ban chuyên án đề ra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh các mối quan hệ gia đình, bạn bè ngoài xã hội để tiến hành truy bắt Đỗ Văn Minh.

Qua công tác nghiệp vụ xác định Đỗ Văn Minh có nhiều khả năng trốn tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ban Chuyên án đã cử tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chuyên án, Phó Ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước truy bắt đối tượng Minh. Qua rà soát tất cả các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xác định: Vào 9h30 ngày 4/5/2020, Minh thuê phòng tại khách sạn Phương Lâm thuộc phường Tân Bình, TP Đồng Xoài để ngủ. Đến 6h ngày 5/5/2020, thì Minh rời đi.

Khoảng 22h ngày 7/5/2020, Minh đến thuê phòng tại khách sạn Nguyễn Huệ thuộc phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài nhưng sau đó trả tiền mà không ngủ lại. Ban Chuyên án xác định Minh có khả năng thuê nhà nguyên căn hoặc phòng trọ tại các xã lân cận, cách xa trung tâm TP Đồng Xoài, cụ thể là xã Tân Thành, xã Tiến Thành vì nơi đây có nhiều dãy trọ, tập trung nhiều người từ tứ xứ đến để làm tại các khu công nghiệp, thuận lợi cho việc trà trộn, lẩn trốn. Ban Chuyên án đã cử tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước chốt chặn tại các điểm giao lộ thuộc phường Tiến Thành, xã Tân Thành. Sau 6 ngày đêm truy lùng không nghỉ, đến khoảng 9h sáng 10/5/2020, tổ công tác phát hiện Minh di chuyển bằng xe mô tô BKS 63B1-818.85 từ xã Tân Thành đến trung tâm TP Đồng Xoài. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Minh.

Ban đầu, khi bị đưa về Cơ quan Công an, Minh một mực phủ nhận những cáo buộc của Ban Chuyên án. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Đỗ Văn Minh buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi giết người đốt xác dã man của mình. Do nợ khoản tiền hơn 20 tỷ đồng nên đầu tháng 4/2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ rồi tìm xác chết để trên xe ôtô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng bản thân y đã chết với mục đích xóa nợ và chiếm đoạt số tiền bảo hiểm. Để thực hiện ý định trên, ngày 9/4/2020, Minh mua bảo hiểm nhân thọ với giá 230 triệu đồng/năm, giá trị bồi thường trong trường hợp tai nạn tử vong là 18 tỷ đồng và đóng đủ số tiền của năm 2020.

Ngày 25/4/2020, Minh đến một cửa hàng mua bán xe mô tô cũ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong mua xe mô tô BKS 61B1-81885 với giá 16 triệu đồng rồi đưa lên xe ôtô BKS 51C-715.70 chở đến gửi nhà anh K'Biển để sau đó sử dụng làm phương tiện bỏ trốn. Minh điều khiển xe ôtô đến nghĩa địa thuộc thôn 8, xã Quảng Khê rồi đào một ngôi mộ vừa chôn nhằm lấy xác bỏ lên xe để thực hiện ý định tại hiện trường giả cháy xe ôtô. Khi đào đến quan tài, do mệt và sợ bị phát hiện nên Minh đã không tiếp tục lấy xác mà đi về. Chiều 2/5, Minh lấy 4 can nhựa loại 30 lít để tại rẫy thuộc thôn 11, xã Quảng Khê rồi dùng xe ôtô đi đến cây xăng trên địa bàn xã để mua 1 can xăng và 3 can dầu để ở thùng xe với mục đích để đốt chiếc xe ôtô đang sử dụng.

Tối 3/5, Minh đến rẫy mà anh Trần Nho Vương đang ở và uống bia với anh Vương sau đó cả hai nằm trên đệm ngủ. Khoảng 0h ngày 4/5, Minh dậy lấy cây búa rìu dựng ngoài cửa cầm đi vào nhà lạnh lùng sát hại anh Vương. Để che giấu hành vi, Minh dùng áo khoác của anh Vương trùm lấy phần đầu của nạn nhân nhằm ngăn máu chảy ra ngoài rồi đưa thi thể của anh Vương lên ghế sau xe ôtô. Đối tượng quay lại dùng áo lau hết máu còn vương trên đệm rồi điều khiển xe ôtô đến km 146+300 Quốc lộ 28 thuộc bon B'Nơr, xã Đắk Som và chủ động lao vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường tai nạn. Sau đó, đối tượng Minh lùi ra sau định đâm vào cột mốc khác nhưng không lùi xe được nên kéo phanh tay dừng xe, tắt máy rồi đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn.

Kẻ thủ ác lấy can xăng để ở ghế phụ trước, 3 can dầu để ở ghế sau, tháo đồng hồ đeo tay của Minh ra đeo vào tay trái của anh Vương, đồng thời bỏ chùm chìa khóa của Minh lên xe. Mục đích của đối tượng nhằm để cho người thân của y nhận ra đồng hồ và chùm chìa khóa là của Minh và tin rằng y đã chết cháy. Đối tượng đóng cửa xe rồi dùng bình gas mini có đầu khò đốt can dầu gần cửa sau bên lái xe để cháy xe và thi thể nạn nhân rồi đi bộ về nhà K'Biển lấy xe mô tô gửi trước đó bỏ trốn xuống Bình Phước. Đối tượng thuê một khách sạn tại trung tâm TP Đồng Xoài sau đó tiếp tục lẩn trốn tại xã Tân Thành để trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Tác giả: Hoàng Phong - Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân