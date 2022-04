Trường mầm non mở cửa, cô giáo một đi không trở lại

Một khảo sát của Bộ GD&ĐT nhằm đánh giá thực trạng và nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cho thấy, 95,2% cơ sở mầm non tư thục không có doanh thu trong nhiều tháng (đa phần từ 6 tháng trở lên); 81,6% cơ sở không trả được lương cho giáo viên. Tại phiên giải trình với quốc hội về tổ chức dạy học trong bối cảnh COVID-19 vào cuối tháng 2/2022, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết trên 500 trường mầm non tư thục phải giải thể do tác động của đại dịch. Nếu tính cả các nhóm lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ, con số có thể lên tới hàng nghìn.