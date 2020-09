Trùm tín dụng đen Hoa vô lệ nói...."không tham lam"?

Cuối tháng 9/2020, cơ quan chức năng huyện Đô Lương - Nghệ An đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Hoa (biệt danh Hoa vô lệ, 31 tuổi, ngụ xóm 4, xã Đông Sơn) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Hoa vô lệ được biết đến là người phụ nữ sinh đẹp, có cuộc sống sang chảnh trên địa bàn huyện Đô Lương.

Trùm tín dụng đen Hoa vô lệ.

Để che giấu đi hành vi cho vay nặng lãi của mình, Hoa mở cửa hàng buôn bán thời gian trang. Theo người dân sống gần cửa hàng của Hoa kể lại, mỗi ngày có hàng chục lượt người ra vào quán của Hoa nhưng không thực hiện mua bán gì.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra mới phát hiện, những người này đến để đóng tiền lãi cho Hoa thông qua những thỏa thuận vay tiền với lãi suất cao.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Hoa vô lệ thường xuyên khoe những bức hình thể hiện sự giàu có, cuộc sống xung túc khiến nhiều người phải thèm khát.

Bên cạnh đó, Hoa vô lệ cũng thường xuyên đăng tải thông tin về hội phường bát (họ) và mời mọi người chơi cùng với lãi suất hấp dẫn.

Trong một lần chia sẻ trên trang mạng cá nhân, Hoa vô lệ cho biết, bản thân đã có kinh nghiệm 4 năm cho vay nặng lãi thông qua việc tổ chức hội phường bát.

Sau quãng thời gian "ăn dày", sang đến năm 2020 Hoa Vô lệ ý thức không sống quá tham lam, làm gì cũng nghĩ đến hậu quả, nhiều người người nhờ vả cho tiền bạc vật chất cũng ko dám cầm nên thấy bản thân thanh thản và có nhiều niềm vui hơn.

Hoa vô lệ thường xuyên khoe ảnh cuộc sống sang chảnh.

"Bây giờ đã đủ tự tin để nói rằng ông trời rất là có mắt. Ai sống cũng sẽ có lúc phải khó khăn, vấp ngã nhưng quan trọng mình nghèo nhưng ko được hèn, mình cũng ko xin của ai cái gì, còn sức khoẻ còn phải cố gắng, trả mãi rồi cũng hết nợ rồi cũng ngẩng cao đầu mà sống phải ko mọi người" - Hoa viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, thực chất những hội phường bát này là cái cớ để Hoa vô lệ cho người khác vay tiền với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Hoặc người vay có thể lựa chọn vay tiền theo kiểu trả góp, hàng ngày hoặc hàng tuần đóng một khoản nhất định gồm cả gốc và lãi.

Nếu người vay tiền không trả tiền theo đúng kỳ hạn, Hoa vô lệ sẵn sàng đe dọa bằng cách bêu xấu danh dự của người vay trên mạng xã hội và cho đàn em là những đối tượng cộm cán trên địa bàn tới nhà xử lý.

Thậm chí, Hoa còn mượn danh có sự "bảo kê" của lực lượng Công an, rêu rao rằng mình "không phải tự dưng làm được" để đe dọa con nợ. Chính vì thế đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an cũng như tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong nhân dân.

