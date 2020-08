'Trùm' đường dây đánh bạc qua mạng sa lưới: Kêu gọi giao nộp tài sản phi pháp

'Hắc Long' - kẻ cầm đầu vụ án đã sa lưới. Ảnh: Báo Tây Ninh.



Ngoài ra, Công an thị xã Trảng Bàng cũng kêu gọi những người đang tạm giữ, quản lý tài liệu, tiền, vàng, ngoại tệ, đất đai... có liên quan về hoạt động phạm tội do ‘Hắc Long’ cầm đầu thì giao nộp cho cảnh sát; Kêu gọi ai từng là nạn nhân cũng đến khai báo với cơ quan chức năng.

Trước đó, ngày 15/8, Công an kiểm tra hành chính Cơ sở karaoke Hải Triều do vợ chồng Nguyễn Thanh Tiền (SN 1976, địa chỉ 78/20 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) làm chủ, phát hiện 7 phòng đang cho khách thuê, trong đó có 3 phòng với 76 người sử dụng trái phép chất ma tuý. Công an thu giữ nhiều gói nghi là ma tuý, 15 xe mô tô, 46 xe mô tô, 400 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nơi ở của các đối tượng có liên quan thu giữ thêm 6 tờ giấy có nội dung cho vay, 171 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể nghi là ma tuý, hơn 280 triệu đồng, 1 còng số 8, 4 con dao, 2 két sắt, 16 xe mô tô... cùng nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh các đối tượng còn có hành vi đánh bạc với hình thức cá cược bóng đá, đá gà qua mạng.

Vào thời điểm công an kiểm tra, Võ Trần Ngọc Long (tự ‘Hắc Long’, SN 1982, ngụ Tây Ninh) – kẻ được xác định cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, đá gà qua mạng, đánh đề và cho vay lãi nặng cũng có mặt tại hiện trường nhưng đã nhanh chân tẩu thoát rồi đón xe taxi xuống TPHCM, sau đó ra Vũng Tàu lẩn trốn.

Ngày 21/8, Công an thị xã Trảng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ ‘Hắc Long’ khi đối tượng lẩn trốn tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định ‘Hắc Long’ là đối tượng cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá, đá gà qua mạng, số đề và cho vay lãi nặng lãi. Hiện Công an đang tạm giữ hình sự 27 đối tượng và đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong