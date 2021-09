Trốn về từ vùng dịch, 20 người bị phạt hơn 120 triệu đồng

Sáng 9/9, lãnh đạo huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu xác nhận, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt 20 công dân vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Trong số các công dân bị xử phạt có 14 người thường trú ở huyện Than Uyên; 2 người ở huyện Tân Uyên; 3 người ở huyện Sìn Hồ và 1 người ở huyện Tam Đường.

Công dân từ vùng dịch Hà Nội (ngoài vùng 1) về Lai Châu phải xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 2 lần và phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Từ ngày 4 - 6/9, những người này này đã trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tự ý rời khỏi khu vực đang thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội để về địa bàn.

Căn cứ vào Điểm b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Than Uyên đã xử phạt 20 công dân vi phạm với tổng số tiền 122,5 triệu đồng.

Trong đó, có 15 người bị phạt mỗi người 7,5 triệu đồng; 2 người bị phạt mỗi người 2,5 triệu đồng (do chưa đủ 18 tuổi); 1 người bị phạt 5 triệu đồng (do đang mang thai) và 2 người bị phạt cảnh cáo do chưa đủ 16 tuổi. Các công dân vi phạm cũng bị buộc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại khu cách ly tập trung theo quy định.

Ông Lò Văn Hương - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, trong đợt dịch thứ 4 này, địa phương đã ghi nhận 1 ca bệnh trong khu cách ly tập trung là công dân trở về từ vùng dịch TP.HCM.

Đến nay, địa phương đã xử phạt hơn 90 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, với số tiền gần 600 triệu đồng. Tỉnh Lai Châu hiện chưa có ca bệnh phát sinh trong cộng đồng. Hiện các lực lượng chức năng đang kiểm soát chặt người từ bên ngoài vào tỉnh, nhất là các công dân di chuyển từ vùng dịch về, để ngăn không cho dịch xâm nhiễm từ bên ngoài vào địa bàn.

Lai Châu hiện đang kiểm soát chặt người từ bên ngoài vào địa bàn để phòng tránh dịch bệnh xâm nhiễm.

Ở một diễn biến khác, ngày 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn chỉ đạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ thành phố Hà Nội.

Theo đó, tất cả các trường hợp ở vùng 1 của TP Hà Nội (vùng đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) nếu trốn về địa phương sẽ bị xử phạt và phải chịu toàn bộ chi phí cách ly y tế theo quy định. Nếu trốn về và làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự khi có đủ hồ sơ.

Đối với người từ vùng 2, vùng 3 của thành phố Hà Nội khi về địa bàn Lai Châu phải thực hiện nghiêm các quy định lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 2 lần, bắt buộc cách ly y tế tại nhà, tại khu cách ly tập trung và tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo thời gian quy định tại Công văn số 227 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu./.

