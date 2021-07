Trốn cách ly, cô gái khóc nức nở khi bị lực lượng chức năng đến tận nhà kéo đi

Trốn cách ly, khai báo y tế gian dối là hành vi xấu xí, vô trách nhiệm với cộng đồng của một bộ phận người có yếu tố dịch tễ. Dù đã bị lên án nhiều, ở đâu đó vẫn xảy ra tình huống tương tự.

Mới đây, một video ghi lại cảnh một người phụ nữ bị lực lượng chức năng cưỡng chế, áp giải ra khỏi nhà được lan truyền lên mạng.

Theo người đăng tải video, người bị áp giải là trường hợp thuộc diện phải đi cách ly tập trung. Tuy nhiên người này lại không hợp tác, cố thủ trong nhà, buộc lực lượng chức năng phải cưỡng chế. Đoạn video được chia sẻ mạnh cùng sự phẫn nộ của cộng đồng mạng.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người phụ nữ cố thủ trong nhà bị lực lượng chức năng kéo đi cách ly

"Bao nhiêu lần dịch rồi mà không ý thức nổi. Mấy người kiểu này nên nhốt lại. Phạt thật nặng để không còn ai dám trốn nữa".

"Dịch bệnh bùng phát cũng do mấy trường hợp này mà ra. Lớn rồi ý thức tí đi, các cháu nhỏ còn biết tự đi cách ly một mình".

Sau khi video được đăng tải, người phụ nữ trong clip đã bị dân mạng chỉ trích nặng nề. Một số người cũng hoài nghi về tính xác thực, thời gian và địa điểm quay clip trên... Không rõ vì lý do gì, người đăng tải đầu tiên đã xóa video này. Clip vẫn liên tục được chia sẻ lại trên các diễn đàn và trở thành đề tài bàn tán của dân mạng.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, để chủ động phòng chống dịch Covid-19, người dân cần thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Nếu không mấy mắc bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến những người mắc bệnh, hãy tuân thủ và hợp tác với cơ quan chức năng, thực hiện nghiêm túc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà theo hướng dẫn. Mỗi người đều tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch, chung tay cùng cộng đồng thì mới có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc