Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá 30 tỷ đồng

Ngày 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm rõ vụ án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi phạm tội trên.

Đây là một trong hai vụ đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trong thời gian qua, với số tiền đánh bạc lên tới gần 30 tỷ đồng.

5 bị can bị khởi tố trong vụ án này gồm: Đào Tuấn Anh (SN 1991, HKTT tại khu Liên Minh, phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ); Chu Trí Dũng (SN 1989); Tạ Đức Văn (SN 1985); Hà Chí Công và Nguyễn Văn Trường (cùng SN 1991, HKTT tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Các đối tượng trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Đào Tuấn Anh khai nhận: Do không có việc làm, lợi dụng thời điểm giải EURO 2020 đang diễn ra, ngày 6/7, Tuấn Anh đã chủ động liên hệ với một số đối tượng để đề nghị cấp 1 tài khoản tổng đại lý cá độ bóng đá.

Sau khi nhận được tài khoản tổng đại lý, Tuấn Anh chia cắt ra 2 tài khoản đại lý giao cho Chu Trí Dũng (SN 1989, HKTT: Khu 6, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh) còn y trực tiếp quản lý 2 tài khoản đại lý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, đối tượng Đào Tuấn Anh cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều giao dịch cá cược bóng đá với số tiền khoảng trên 20 tỷ đồng, riêng trong ngày 7/7, số tiền cá cược của cá đối tượng trong ổ nhóm khoảng trên 2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc, hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá do Đỗ Cao Chí (SN 1983, HKTT tại khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh) điều hành.

Theo lời khai của Chí thì khoảng cuối tháng 4/2021, Đỗ Cao Chí đã bàn bạc với Nguyễn Xuân Dũng, (SN 1986, HKTT: Khu 5, phường Vân Phú, TP Việt Trì) về việc lấy tài khoản cá độ bóng đá về để giao cho khách đánh bạc trong dịp diễn ra giải EURO 2020.

Chí đã cho Dũng số điện thoại của Tô Tiến Dũng, tên thường gọi Dũng Tô để trao đổi, bàn bạc, thống nhất cắt cho tài khoản cấp đại lý cá độ bóng đá. Sau đó, Tô Tiến Dũng có giao cho Nguyễn Xuân Dũng 1 tài khoản đại lý cá độ bóng đá.

Sau khi có tài khoản, Nguyễn Xuân Dũng (SN 1986, HKTT tại khu 5, phường Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ) và Đỗ Cao Chí thống nhất với nhau về phân công nhiệm vụ, Dũng có trách nhiệm đi tìm và giao cho các con bạc cấp dưới, đảm nhận việc thanh toán tiền thắng thua, tỷ lệ ăn chia giữa Chí và Dũng là 80/20 (Chí hưởng lợi 80%, Dũng 20%).

Tài khoản đại lý do Dũng và Chí cùng quản lý, Dũng trực tiếp chia cắt thành các đại lý và con bạc cấp dưới. Giữa Nguyễn Xuân Dũng và Tô Tiến Dũng thống nhất thỏa thuận tỷ lệ quy đổi 1 điểm, tương đương với 8 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Dũng đồng thời cắt ra 1 tài khoản phụ giao cho Tô Tiến Dũng quản lý để theo dõi tiền thắng thua của tài khoản tổng đại lý do Nguyễn Xuân Dũng và Đỗ Cao Chí cùng quản lý.

Từ tài khoản này, Dũng chia cắt thành nhiều tài khoản đại lý, con bạc. Theo tài liệu điều tra ban đầu xác định, số tiền chảy qua đường dây đánh bạc của Đỗ Cao Chí và đồng bọn trên 8 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố 8 bị can về tội đánh bạc.

Các bị can bị khởi tố về tội đánh bạc gồm: Chí, Nguyễn Văn Hưng (SN 1981, HKTT huyện Phù Yên, Sơn La); Chu Văn Cầu (SN 1977, HKTT huyện Ba Vi, Hà Nội); Thạch Ngọc Luân (SN 1989, HKTT tại phường Gia Cẩm); Lê Xuân Thắng (SN 1991, HKTT tại phường Minh Phương); Trần Trung (SN1984, HKTT tại phường Nông Trang, TP Việt Trì); Đỗ Minh Công (SN 1995);Nguyễn Văn Tâm (SN 1976, HKTT tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ) về hành vi đánh bạc.

3 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Đỗ Cao Chí; Nguyễn Xuân Dũng và Tô Việt Dũng (SN 1984, HKTT tại phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang).

Hiện hai vụ án trên đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân