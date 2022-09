Triệt phá băng lừa dự đoán kết quả số lô, số đề thu lời trên 400 triệu đồng/tháng

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với: Vũ Đức Hợp (SN 1992, ở tại phường Tây Tựu, quận Từ Liêm, Hà Nội); Đinh Xuân Cường (SN 1996, ở tại huyện Gia Lâm, Hà Nội); Trần Văn Tú (SN 1994, ở tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Đức Ninh (SN 1986, trú tại tổ 2, phường Long Biên, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thảo (SN 1994) và Trần Tuấn Sơn (SN 1991, cùng ở tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Một số đối tượng trong vụ án.

Chỉ cần mọi người chơi đúng, tuân thủ theo quy tắc thì trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chút vốn để chơi lại cho buổi tối ngày mai; chỉ cần “nổ” là đã có lộc lá mang về hoặc chỉ cần truy cập số Zalo này có thể trúng thưởng… Đó là những nội dung được phát trực tiếp trên kênh youtube có tên “Ngọc Hoàng số”. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, phát hiện trên mạng xã hội Yotube đăng tải các video, phát trực tiếp với các tên như “Thiên nhãn số”; “Tiến Đạt”… Tuy mang tên gọi khác nhau nhưng nội dung trên mạngInternet (mạng chia sẻ video trực tuyến Youtube) được đăng tải hằng ngày đều có nội dung cung cấp cho người chơi về việc trúng thưởng thông qua hình thức cung cấp số lô, số đề; tư vấn cho người chơi về việc dự đoán chính xác các số lô, đề hằng ngày; cam kết sẽ trúng thưởng với các tỉ lệ…

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, các trinh sát Đội 5 đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định các trang web trên đều do Vũ Đức Hợp điều hành. Sau khi tạo ra các trang web, đối tượng thuê người đứng tên quản lý rồi móc nối với nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh thường xuyên phát trực tiếp; tư vấn cho nhiều người, đăng bài quảng cáo không đúng sự thật với nội dung tư vấn, bán số lô, số đề cam kết sẽ trúng thưởng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Hợp và đồng phạm rất tinh vi. Cụ thể, các đối tượng sử dụng tính quảng bá của mạng xã hội Youtube, hằng ngày phát trực tiếp trên các kênh "Ngọc Hoàng số", "Thiên nhãn số", "Phương pháp số", "Tiến Đạt 123" để tư vấn cho người xem về việc dự đoán chính xác các số lô, số đề hằng ngày. Người chơi nếu muốn mua số thì liên lạc với nhóm đối tượng qua nhắn tin Zalo, sau đó hai bên thống nhất hình thức chuyển tiền. Nếu muốn cung cấp số lô, số đề chuẩn xác thì người chơi phải chuyển từ 3 đến 7 triệu đồng/ngày; 9-21 triệu/tuần. Đối tượng yêu cầu người chơi phải chuyển phí tư vấn trước thì mới cho số. Khi người chơi trúng lô, đề thì các đối tượng gợi ý cho họ chuyển thêm tiền cộng tư vấn; nếu trượt thì hứa hẹn tiếp tục chơi vào các ngày sau và chặn liên lạc với những người đã chuyển tiền mà ngày đó người chơi không trúng để chiếm đoạt tiền.

Từ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã đưa đối tượng Vũ Đức Hợp vào diện quản lý. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập án đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo trên. Quá trình thu thập tài liệu, các đơn vị đã dựng được chân dung của các đối tượng trong ổ nhóm của Hợp gồm Cường, Tú, Ninh, Thảo và Sơn. Căn cứ tài liệu xác minh có đủ điều kiện để phá án, được sự đồng ý của Ban Giám đốc, ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã tiến hành tổ chức bắt giữ các đối tượng.

Ngày 18/8, các mũi công tác của Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Phú Thọ đã chia làm các mũi, đồng loạt triển khai các tổ công tác. Tại thời điểm kiểm tra đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Vũ Đức Hợp; Đinh Xuân Cường. Tiến hành khám xét, Cơ quan Công an đã tạm giữ tại chỗ ở của các đối tượng 5 điện thoại di động, 3 máy vi tính, 2 thẻ sim điện thoại, 10 thẻ ATM và tài liệu liên quan khác. Các đối tượng khai nhận: Do không có việc làm, muốn có tiền tiêu nên khoảng cuối năm 2021, Vũ Đức Hợp đã thiết lập và mua 4 kênh trên mạng chia sẻ video trực tuyến Youtube gồm "Ngọc Hoàng số", "Thiên nhãn số” , "Phương pháp số", "Tiến Đạt 123" với mục đích bán số lô, số để cho người có nhu cầu mua để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hợp bàn bạc, thống nhất, Cường có nhiệm vụ hằng ngày tạo các video đăng tải lên mạng Youtube để thu hút người xem; Hợp hướng dẫn Cường mua sim rác, mua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để giao dịch và nhận tiền từ người chơi. Sau đó, Hợp giao kênh "Thiên nhãn số" (có 44.100 người đăng ký theo dõi trên mạng Youtube) cho Đinh Xuân Cường và thoả thuận ăn chia hằng tháng từ 50 đến đến 100 triệu đồng tuỳ theo lượng người chơi. Đối với kênh "Tiến Đạt 123" (có 3.200 người đăng ký theo dõi trên mạng Youtube), Hợp giao cho Trần Tuấn Sơn (SN 1991, HKTT huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Sơn giao lại kênh "Tiến Đạt 123" cho Nguyễn Đức Ninh. Ngày 5/7, anh Ngô Hoài Đ (trú tại Phú Thọ) chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Đức Ninh để nhờ Ninh tư vấn cho số trúng thưởng. Ninh đã cho Đức số lô, số đề để đánh, tuy nhiên sau đó anh Đức không chơi. Sau khi nhận số tiền 3 triệu đồng do anh Đức chuyển vào tài khoản, Ninh đã chuyển cho Nguyễn Thị Lan (SN 1987, HKTT tổ 2, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội (là vợ của Ninh). Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động 4 đối tượng ra tự thú. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, số tiền thu lợi bất chính của ổ nhóm nêu trên hàng tháng khoảng trên 400 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh điều tra mở rộng chuyên án trên. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị ai là bị hại của vụ án đến cơ quan Công an trình báo theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân