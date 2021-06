Triệt phá 2 ổ cá độ bóng đá trong mùa EURO ở Quảng Bình

Ngày 17/6, Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) thông tin, đơn vị vừa triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 16/6, tại quán cà phê Green House thuộc thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, TX Ba Đồn, Công an TX Ba Đồn phát hiện, bắt quả tang Đoàn Thanh Hải (SN 1986), trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa, đang giao dịch cá độ bóng đá với Phạm Văn Trường (SN 1979) và Hoàng Anh T. (SN 2004), đều trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa. Tại đây lực lượng công an thu giữ 2 tờ ghi kèo cá cược giấy do Đoàn Thanh Hải trực tiếp ghi với tổng số tiền cá độ là hơn 5,4 triệu đồng.

Được biết, trong ứng dụng Facebook Messenger từ máy điện thoại của Đoàn Thanh Hải có tin nhắn gửi ảnh chụp bảng ghi cá cược tỷ số trận đấu Nga – Phần Lan với tổng số tiền cá độ là 530.000 đồng từ Nguyễn Chí Hướng (SN 1988), trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa.

Quá trình bắt quả tang còn thu giữ 1 quyển vở ghi nội dung các kèo cá cược trận bóng đá Hunggari – Bồ Đào Nha (ngày 15/6); Đức – Pháp (ngày 16/6) với tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 20 triệu đồng.

Bước đầu xác định tổng số tiền cá độ bóng đá từ đối tượng Đoàn Thanh Hải là hơn 26 triệu đồng và có 4 đối tượng liên quan. Thu giữ 6.460.000 đồng tiền mặt.

Tại thời điểm trên, tại nhà Lê Văn Thái (SN 1988), tại thôn Trưởng Thái, xã Quảng Minh, TX Ba Đồn, tổ công tác Công an TX Ba Đồn tiến hành kiểm tra, phát hiện quả tang 2 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Tốp (SN 1992), trú tại thôn Trường Thái, xã Quảng Minh và Đinh Thế Tải (SN 1994), trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá dựa trên tỷ số trận đấu giữa đội tuyển Nga và Phần Lan diễn ra vào lúc 20h ngày 16/6 trong khuôn khổ vòng chung kết EURO năm 2020.

Đối tượng Thái (áo vàng), đối tượng Tốp (áo đen) cùng tang vật

Lực lượng công an xác định, Tốp đang ghi các tỷ số cá cược của trận đấu vào trong 1 quyển vở ô ly với tổng số tiền cá độ là 400.000 đồng và Đinh Thế Tài đang giao số tiền trên cho Nguyễn Hữu Tốp. Tổ công tác tiến hành thu giữ 1 cuốn sổ có ghi các chữ và số liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của Tốp với tổng số tiền đánh bạc là hơn 7.400.000 đồng. Thu giữ hơn 12.800.000 đồng tiền mặt.

Tổ công tác tiến hành triệu tập 5 đối tượng khác có liên quan và đấu tranh làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Hữu Tốp.

Hiện, CQĐT Công an TX Ba Đồn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Tốp và Lê Văn Tải để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Đình Tuấn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn