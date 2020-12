Trâu rừng húc sư tử lộn 3 vòng trên không trung để cứu kỳ đà

Your browser does not support the video tag.

Màn giải cứu kỳ đà ngoạn mục của trâu rừng đã được Sune Eloff ghi lại khi đi cùng đoàn khách tham quan công viên quốc gia Kruger, Nam Phi.

Trong clip do Eloff quay lại, một con kỳ đà đang bị 6 con sư tử bao vây trên đồng cỏ khô. Ngay sau đó, 1 trong số 6 con sư tử đã ngoạm lấy kỳ đà rồi chạy ra xa.

Khi nó thả con mồi xuống bãi cỏ để ăn thịt thì bất ngờ một con trâu rừng lao tới, dùng chân đạp lên lưng con sư tử rồi dùng húc văng lên không trung. Sau 3 cú lộn vòng trên không, con sư tử rơi xuống đất. Do quá sợ hãi, nó lập tức đứng dậy rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc này, thấy kỳ đà đang chạy máu, trâu rừng đã quyết định đứng bên cạnh để bảo vệ nó khỏi những thành viên còn lại trong bầy sư tử. May mắn là dưới sự bảo vệ của trâu rừng, con kỳ đà đã không trở thành thức ăn cho sư tử.

"Mọi việc diễn ra thật kịch tính. Tôi cảm thấy đáng tiếc cho con sư tử nhỏ, nhưng rất may là nó đủ tỉnh táo để biết cần rời khỏi đó thật nhanh. 3 con trâu đực khác cũng chạy tới truy đuổi nhưng bầy sư tử đã nhanh chân trốn đi", Eloff cho biết.

