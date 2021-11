Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho thân sinh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 14-11, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Văn Hiền (đảng viên thuộc Đảng bộ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) - thân sinh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Thay mặt Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy TP, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc về những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Hiền đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng.

Cụ Nguyễn Văn Hiền (SN 1917, quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) từ khi còn trẻ đã tích cực tham gia các phong trào của Hội Thanh niên phản đế tại địa phương. Cách mạng Tháng Tám thành công, đồng chí hết mình cống hiến cho Đảng, Nhà nước và được kết nạp Đảng vào năm 1947, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Đảng viên Nguyễn Văn Hiền luôn quan tâm, gương mẫu, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Cộng sản, tích cực đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng và phát triển tại địa phương, nhất là nơi cư trú, được nhân dân và các thế hệ cán bộ, đảng viên yêu quý, kính trọng, học tập, noi theo.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền, thân sinh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Ngọc Phú

Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho biết trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Hiền luôn là tấm gương về phẩm chất, khí phách của người chiến sĩ Cộng sản, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, cương vị công tác nào, đều kiên định mục tiêu, lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí gương mẫu nuôi dạy những người con trưởng thành, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Tổ quốc, trong đó tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Văn Quảng chúc đồng chí Nguyễn Văn Hiền và gia đình mạnh khỏe, trường thọ, luôn là điểm tựa tinh thần cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Tại buổi trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng cũng đã thông báo những kết quả của công tác phòng, chống dịch và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đến nay, TP đã kiểm soát được dịch bệnh, nhiều hoạt động trở lại bình thường mới, kinh tế từng bước được khôi phục. Các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, nhất là trong thời điểm giãn cách do dịch bệnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết thời gian tới, dự báo Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Thay mặt gia đình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của Thành ủy Đà Nẵng, Tỉnh ủy Quảng Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Quân khu 5 đã dành tấm lòng thơm thảo, ý nghĩa đối với gia đình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về tấm gương sáng của thân sinh trong suốt quá trình hoạt động cách mạng cũng như đời thường để con cháu học tập noi theo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Đảng bộ TP Đà Nẵng, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5, các ban, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy bản lĩnh cách mạng, truyền thống quý báu của dân tộc và của Đảng, tiếp tục xây dựng đất nước nói chung, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam nói riêng lớn mạnh, giàu đẹp và phát triển.

