Hình ành ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ben đang di chuyển trên đường với tốc độ khá nhanh thì bất ngờ leo lên vỉa hè để tránh chiếc xe 3 gác chạy cùng chiều.

Do trọng lượng lớn, chiếc xe ben bất ngờ sụt xuống cống rồi mắc kẹt nhiều giờ. Được biết vụ việc xảy ra vào ngày 30/3, trên QL1A, đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin