Tranh cãi chuyện người phụ nữ thò đầu ra cửa sổ, nấu ăn trên cục nóng điều hòa cao tầng

Có thể thấy trong đoạn clip là hình ảnh một người phụ nữ "hồn nhiên" đặt bếp điện và chảo nấu thức ăn lên cụ nóng điều hòa, bên ngoài cửa sổ để chế biến đồ ăn.

Clip: Người phụ nữ thò đầu ra cửa sổ, nấu ăn trên cục nóng điều hòa cao tầng

Có lẽ do sợ khói và mùi thức ăn bám trong nhà nên người phụ nữ mới nghĩ ra ý tượng "dị" đến vậy.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Có người vui vẻ cho rằng người phụ nữ chỉ muốn giữ nhà cửa sạch sẽ thơm tho nên mới làm như vậy. Thậm chí có người còn nể phục ý tưởng độc đáo trên.

"Khó thế mà cũng nghĩ ra được. Đỉnh",

"Có những người đi đâu họ cũng thích ứng và sinh tồn rất tốt. Tôi cảm thấy cô ấy là một người nhạy bén",

"Đấy người thành công người ta sẽ có lối đi riêng",...

Tuy nhiên, rất nhiều người không đồng tình với cách làm của người phụ nữ bởi hành động này gây rủi ro phát sinh khi người phụ nữ với tay xào nấu trên cục nóng điều hòa ở tầng cao chung cư.

"Không may cả cục nóng cả bếp, cả nồi cùng rơi xuống thì có phải "toang" rồi không, chưa kể mà trúng người đi bộ dưới đường nữa là "toang hoác",

"Có ai vừa xem vừa sợ nồi rơi như em không mọi người",

"Kể cả đồ không rơi nhưng hành động với ra ngoài cửa sổ nấu đồ ăn cũng rất nguy hiểm nhé",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn