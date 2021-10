Trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar có thể phải đá luân lưu

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Myanmar là trận chung kết của bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 theo đúng nghĩa đen. Cuộc so tài diễn ra vào ngày 2/11 tới bắt buộc phải có kết quả thắng thua để định đoạt ngôi đầu bảng. Đội thắng trong cặp đấu U23 Việt Nam vs U23 Myanmar sẽ giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 mà không phải chờ kết quả của các bảng đấu khác.

Tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Đài Bắc Trung Hoa bị loại sau 2 trận thua với cùng tỉ số 0-1. U23 Việt Nam và U23 Myanmar cùng dẫn đầu, mỗi đội có 3 điểm, 1 bàn thắng và chưa thủng lưới lần nào.

U23 Việt Nam có thể phải đá luân lưu với U23 Myanmar.

Theo điều lệ của giải U23 châu Á, áp dụng cho cả vòng loại và vòng chung kết, trong trường hợp 2 đội bằng điểm cũng như các chỉ số phụ về bàn thắng, bàn thua mà gặp nhau ở lượt trận cuối, loạt luân lưu sẽ được sử dụng để phân định thứ hạng.

Do đó, nếu trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Myanmar có kết quả hòa, mỗi đội được tính một điểm nhưng vẫn phải thi đấu luân lưu để xác định đội đầu bảng.

Đội thắng trong loạt luân lưu sẽ đứng đầu bảng và chắc suất tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó, đội thua vẫn được tính 4 điểm và có lợi thế lớn khi so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Theo thể thức của vòng loại U23 châu Á 2022, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thua U23 Myanmar trong 2 hiệp, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp bất lợi rất lớn do chỉ số phụ thấp.

Tác giả: MINH NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC News