Trăn phi thân lên bờ, ngoạm đầu hươu kéo xuống nước

Đoạn video được sở kiểm lâm Central Chanda chia sẻ cho thấy cuộc đi săn của trăn vô tình được ghi lại bởi camera giám sát. Tình huống này xảy ra trong khu rừng Karwa, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Trong đoạn video, đàn hươu hoang dã tiến đến sát mép hồ rồi cúi xuống uống nước. Mặc dù chúng đã vô cùng cảnh giác nhưng vẫn không thể phát hiện được kẻ săn mồi đang ẩn mình dưới hồ nước.

Khi thời cơ đến, con trăn bất ngờ phi thân lên ngoạm đầu hươu nhanh như chớp. Những con hươu còn lại lập tức tản ra xa. Con trăn lôi nạn nhân xuống hồ rồi siết chặt mặc cho nó vùng vẫy nhưng không thể thoát thân. Cuối cùng, trăn khủng nuốt chửng con mồi và tìm chỗ kín đáo để tiêu hóa bữa ăn.

Họ Trăn (tên khoa học Pythonidae) thường sống ở châu Phi, châu Á, Australia. Tại Mỹ, một số loài trăn bị coi là động vật ngoại lai xâm lấn gây hại cho hệ sinh thái bản địa. Thế giới từng ghi nhận một số trường hợp trăn tấn công người, nhưng rất hiếm.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn