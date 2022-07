Tông vào ô tô đỗ ven đường, 1 chiến sĩ công an tử vong

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 27/7, trước cổng một nhà máy gạch men Tasa (thuộc địa phận khu Công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, Phú Thọ).

Vụ tai nạn khiến anh P.Đ.T. tử vong tại chỗ.

Vào khoảng thời gian trên, anh P.Đ.T. (33 tuổi, trú tại xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) điều khiển xe máy BKS: 19S1-219.39 đang lưu thông trên đường theo hướng TP Việt Trì đi huyện Lâm Thao. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 24R-013.93 đang đỗ cùng chiều phía trước. Vụ va chạm mạnh đã khiến anh T. tử vong tại chỗ.

“Anh P.Đ.T. từng công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ. Hơn 1 năm trước anh được cử đi học, giờ là quân số của Học viện Cảnh sát (Bộ Công an) quản lý. Khi nhận được tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo cho anh em để đi thăm hỏi, động viên gia đình anh P.Đ.T.", lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Trung

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết