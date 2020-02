Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, có hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đèo nhau trên một chiếc xe máy chạy với tốc độ nhanh. Do không làm chủ được tay lái nên đã tông trúng vào chiếc xe ô tô đang quay đầu rồi lao xuống rãnh nước ven đường.

Được biết, va chạm xảy ra khiến gương ô tô bị nát vụn, hai thanh niên bị thương.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin