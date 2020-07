Nghệ An: Tổng giám đốc bị nữ việt kiều “tố” chiếm đoạt tài sản

Vừa qua, bà Nguyễn Thị H. (trú tại TP Vinh, Nghệ An) cho biết đã gửi đơn lên Bộ Công an khiếu nại về việc Công an tỉnh Nghệ An không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc bà tố cáo ông Đậu Anh Tuấn (trú tại TP Vinh, Nghệ An, hiện Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đơn kêu cứu bà H. gửi đến lãnh đạo Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ sự việc.

Theo trình bày của bà H., năm 2012, do cần vốn làm ăn nên bà vay tiền ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nghệ An 800 triệu; vay ngân hàng Sacombank chi nhánh Nghệ An 2,4 tỉ đồng, vay ngân hàng VIB 820 triệu đồng. Tháng 9/2012, bà H., ra nước ngoài làm việc.

Tin tưởng Đậu Anh Tuấn nên bà H. đã thỏa thuận sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về cho ông Tuấn để ông Tuấn thay bà trả tiền lãi suất hàng tháng và tiền gốc cho khoản vay tại các ngân hàng nói trên. Ngoài ra, ông Tuấn còn thay mặt bà H., nhận một số khoản tiền khác từ việc kinh doanh tài sản của bà H. tại TP Vinh.

Theo tính toán của bà H., tổng số tiền ông Đậu Anh Tuấn đã nhận của bà trong thời gian bà ở nước ngoài là 3.788.082.000 đồng. Đến ngày 18/3/2013, ông Tuấn thông báo cho bà H. rằng đã chuyển tất toán toàn bộ tiền gốc và tiền lãi đối với các khoản vay tại hai ngân hàng Vietinbank, Sacombank cho cả 3 khoản vay. Trong đó tổng tiền gốc là 3.200.000.000 đồng và đầy đủ tiền lãi.

Thông báo số 06 vào năm 2014 của Công an tỉnh Nghệ An xác đinh có dấu hiệu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng sau đó vào năm 2020 lại "đổi chiều".

Tháng 5/2013, khi đến hạn tất toán các khoản vay của ngân hàng, bà H. ủy quyền cho em trai đến làm thủ tục thì mới biết mình bị Đậu Anh Tuấn lừa dối. Ông Tuấn chỉ trả một phần còn số tiền còn lại thì đã chiếm đoạt. Mọi chuyện vỡ lở Tuấn đã viết bản tường trình và cam kết trả nợ nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Theo bà H. tổng số tiền mà Đậu Anh Tuấn cố tình chiếm đoạt của mình là hơn 3.000.000.000 đồng.

Cùng một sự việc, cùng một cơ quan điều tra - 2 thời kỳ 2 kết kết luận trái chiều?

Năm 2014, bà H. có đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh. Theo thông báo số 06 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An về thông báo kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố vụ án.

Trong thông báo này nêu rõ: “Hành vi nhận tiền để trả nợ ngân hàng giúp bà H. của Đậu Anh Tuấn nhưng chỉ trả một phần, sau đó dùng hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền nêu trên của Đậu Anh Tuấn có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 140 Bộ Luật hình sự.

Tuy nhiên hiện nay do thời hạn xác minh xử lý tố giác về tội phạm theo quy định của pháp luật đã hết, bà H. chưa có mặt để làm việc theo yêu cầu. Vì vậy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã trao đổi và thống nhất với VKSND tỉnh Nghệ An tạm dừng xác minh xử lý tố giác về tội phạm nêu trên. Sau khi bà H. có mặt sẽ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hiện ông Tuấn là Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An.

Tháng 7/2017, bà H. về nước tiếp tục có đơn tố cáo gửi Thủ trưởng cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh Nghệ An. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã 3 lần thông báo bà H. đến làm việc, bà H. cũng đã cung cấp thêm nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc. Điều trớ trêu thay, trong suốt 2 năm ròng rã sau đó, đến tận tháng 8/2019 bà H. vẫn không nhận được kết quả trả lời từ cơ quan CSĐT.

Tháng 9/2019 thêm một lần nữa bà H. gửi đơn tố cáo gửi đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, đồng thời vào tháng 3/2020 bà H. đã cung cấp thêm nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Thời gian trôi qua, đến ngày 14/5/2020 bà H. gọi điện thoại cho cán bộ và điều tra viên thụ lý vụ án thì mới biết rằng trước đó ngày 6/3/2020 cơ quan điều tra đã có Quyết định không khởi tố vụ án. Ngay sau khi nhận được Quyết định này, bà H. đã làm đơn khiếu nại.

Đơn xác nhận nợ do ông Tuấn lập và ký.

Ngày 1/6/2020 cơ quan CSĐT đã tổ chức buổi đối thoại với bà H., theo biên bản làm việc ghi lại điều tra viên thụ lý vụ án cho rằng: “Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác định ông Đậu Anh Tuấn không có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt tài sản của bà H. bởi vì, quá trình điều tra xác định ông Tuấn không có ý thức chiếm đoạt tài sản của bà H., ông Tuấn đã nhiều lần trả tiền nợ ngân hàng cho bà H.

Quá trình bà H. gửi đơn tố cáo ông Tuấn cũng không bỏ trốn, cũng như không sử dụng vào mục đích bất hợp pháp và ông Tuấn đã có cam kết sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho bà H. nếu bà H. có đủ tài liệu chứng minh được các khoản nợ”.

Quan điểm của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An lại “đổi chiều” hoàn toàn ngược lại với thông báo số 06 của chính cơ quan này trước đó vào năm 2014.

Tại đơn xác nhận do ông Tuấn lập và ký ngày 08/12/2017, Đơn Xác nhận do ông Tuấn lập và ký ngày 20/12/2017 và Bản tường trình và cam kết trả nợ do ông Tuấn viết gửi Ngân hàng ngày 15/8/2013 là những tài liệu mà ông bản thân ông Tuấn cũng đã thừa nhận các khoản nợ. Tuy nhiên điều tra viên lại cho rằng ông Tuấn không bỏ trốn, không có ý thức chiếm đoạt, có thiện chí trả tiền… nên đây là quan hệ dân sự?

Hiện bà H. đã làm đơn Kêu cứu và Tố cáo gửi Bộ Công an mong sự việc sớm được làm tỏ, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho bà H., xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.