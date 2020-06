Tóm gọn 3 đối tượng tàng trữ trái phép 2 khẩu súng quân dụng, 500 viên đạn

Ngày 25/6, Công an thành phố Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang xác lập chuyên án, tiến hành điều tra làm rõ vụ 3 nam thanh niên tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, vào hồi 02 giờ 30’ ngày 24/6/2020, tại khu vực trước cổng chợ Trường Đại học Vinh, thuộc khối 11, phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Công an phường Bến Thủy phối hợp Cảnh sát Cơ động tiến hành kiểm tra xe taxi đang đỗ trên đường Nguyễn Văn Trỗi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hảo (SN 1992), Nguyễn Văn Hưng (SN 1989), cùng trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Bùi Văn Công (SN 1993), trú tại phường Nam Hưng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 18 viên đạn, 480 viên bi sắt, 3 bình xịt khí CO2, 1 bình xịt hơi cay và 17 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, 3 thanh niên này khai nhận: Ngày 21/6/2020, Nguyễn Văn Hảo nhận được một đề nghị vận chuyển 2 khẩu súng quân dụng vào Nghệ An để giao cho một người đàn ông với tiền công 6 triệu đồng. Hảo đồng ý và đến bến xe Giáp Bát nhận 2 khẩu súng theo đề nghị. Hảo rủ thêm bạn là Bùi Văn Công và anh trai Nguyễn Văn Hưng đi cùng vào Nghệ An để giao súng. Đến khoảng 19 giờ ngày 23/6/2020, Hưng điều khiển xe taxi đón Hảo và Công đi từ thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh vào Nghệ An. Đến 2h ngày 24/6/2020, xe của Hảo đi đến khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vinh và đậu xe lên vỉa hè trước cổng chợ Đại học Vinh. Tại đây, Hảo lấy 01 khẩu súng quân dụng bỏ xuống sàn xe taxi, trước ghế phụ, Hảo tiếp tục mở cốp xe lấy sẩu súng còn lại và đạn ra ngoài, bỏ dưới gốc cây cạnh đuôi xe taxi. Trong lúc 3 đối tượng đang đợi khách đến lấy “hàng” thì bị Công an phường Bến Thủy phát hiện, bắt giữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Công an phường Bến Thủy đã chuyển giao đối tượng, tang vật cho Công an thành phố Vinh tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An