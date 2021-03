Ngày 14/3, trong chương trình công tác tại Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc, có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương cùng các lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiều nhiệm vụ tỉnh Nghệ An đã triển khai tốt, như xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, trật tự được tốt hơn, thu hút đầu tư được nhiều dự án. Nghệ An đã có nhiều cố gắng trong cải thiện môi trường đầu tư, thể hiện là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đã tăng đều, tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” đã được khắc phục 1 bước. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trăn trở cách làm để đưa tỉnh phát triển.

“Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe để vận dụng cơ chế đổi mới sáng tạo cho tỉnh Nghệ An vì sự phát triển quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ An cũng cần vận dụng sáng tạo nghị quyết, cùng đức tính, bản lĩnh của con người xứ Nghệ để khơi dậy khát vọng phát triển”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng đặt vấn đề, bây giờ có thể đưa cầu Cửa Hội là điểm nhấn cho mọi người dân đến nơi này như thế nào, đó có phải là một cây cầu ánh sáng, cầu du lịch mà mọi người đến Nghệ An phải đến điểm này, hay TP Vinh có thể trở thành thành phố ánh sáng rực rỡ, ấn tượng hay không?

“Tôi rất vui mừng khi thấy ở Vinh, các đồng chí đã quy hoạch một số đường đi bộ, chúng ta phải làm các sản phẩm mà người nơi khác về đây muốn mua”, ông Phúc nói.

Bên cạnh đó, ông Thủ tướng đưa ra bài toán, tại sao không đưa Cửa Lò vào TP Vinh để tăng quy mô TP Vinh? Thủ tướng đặt vấn đề và đề nghị Nghệ An nghiên cứu vấn đề này. Nghệ An được xác định là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ, trong khi Thanh Hóa, Hà Tĩnh đang phát triển mạnh mẽ, vậy muốn là trung tâm thì Nghệ An phải tập trung làm gì?

Ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

Thủ tướng chỉ đạo, tỉnh xây dựng quy hoạch một cách căn cơ, bài bản, có mũi đột phá chiến lược, khơi thông các điểm nghẽn phát triển. Trong phát triển, phải chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, có tầm nhìn dài hạn hơn. Tập trung vào 3 vùng kinh tế trọng điểm rõ hơn, đặc biệt là tiếp tục phát triển miền Tây Nghệ An theo hướng xanh hóa, sử dụng những sản phẩm từ rừng trở thành thế mạnh. Phát triển mở rộng đô thị có quy hoạch, trong đó nâng cấp, mở rộng tuyến đường Vinh - Kim Liên (Nam Đàn).

Phát biểu đáp từ tại buổi làm việc, ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An cho biết, tỉnh tiếp thu nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo, bổ sung, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ đạt kết quả tốt nhất.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn