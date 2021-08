Tối 10/8, Nghệ An ghi nhận 2 ca nhiễm mới đều trong khu cách ly

- Bệnh nhân V.T.Q (nam, SN 1999). Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: xã Quỳnh Xuân, Hoàng Mai. Ngày 31/7m bệnh nhân đi từ Bến Cát, Bình Dương về Nghệ An, hiện được cách ly tại Trường Mầm non Quỳnh Xuân B.

- Bệnh nhân L.Đ.T (nam, SN 1995). Nghề nghiệp: Nhân viên bán vé xe buýt Đông Bắc. Địa chỉ: xã Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.C và N.N.D đã được công bố trước đó. Ngày 28/7, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Quỳnh Thiện B.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 414 ca mắc COVID-19 ở 19 địa phương, trong đó, Quỳnh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 45, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 28, Kỳ Sơn: 18, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 14, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Quế Phong: 08, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 04, Cửa Lò: 02.

Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 185 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số ca hiện đang điều trị: 228.

Trong 12 giờ qua tổng số mẫu tiếp nhận là 1.332 mẫu. Đã có kết quả 1.068 mẫu, phát hiện 2 ca dương tính (đã thông báo trên). Hiện tại, đang chờ kết quả 264 mẫu.

Tác giả: Bảo Khánh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn