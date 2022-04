Tổ trọng tài nội cầm còi giao hữu U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc

Thể thao

Với tính chất một trận giao hữu và cọ xát, màn so tài giữa U23 Việt Nam vs U20 Hàn Quốc sẽ do những trọng tài Việt Nam đảm nhiệm. Trong đó ông Hoàng Ngọc Hà - còi vàng Việt Nam làm trọng tài chính ở trận đầu tiên.