Tổ công tác chốt kiểm soát COVID-19 trả chiếc ví chứa nhiều tiền cho người đánh rơi

Theo đó, sáng 16/9, tại chốt kiểm soát COVID-19 đường Phạm Hồng Thái - Đường tránh Vinh, tổ công tác đang làm nhiệm vụ gồm Trung tá Nguyễn Thanh Sơn, Thượng úy Hồ Hải Luân (Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh), Thiếu tá Nguyễn Đình Thái (Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) nhặt được một chiếc ví trong khu vực chốt. Kiểm tra bên trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng, thẻ ngân hàng và tiền mặt 12.550.000 đồng.

Tổ công tác và anh Cường xác nhận tài sản.

Tổ công tác tiến hành xác minh, qua đó xác định, chủ nhân chiếc ví là anh Nguyễn Văn Cường (SN 1986, trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

“Sáng 16/9, tôi điều khiển xe máy đi từ nhà vào thành phố Vinh để làm việc, do sơ suất nên đánh rơi ví. Rất may, công an, bộ đội làm nhiệm vụ tại chốt nhặt được. Nhận lại tài sản, tôi xúc động lắm. Xin các ơn các anh, lực lượng tuyến đầu, ngày đêm mang bình yên tới nhân dân”, anh Cường chia sẻ.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong