Tổ chức đá gà ăn tiền sát trụ sở công an phường

Bắt quả tang 26 đối tượng đá gà ăn tiền.

Khoảng 12h trưa 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), tổ chức vây bắt các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Hiện trường là khu đất trống của nhà ông Ngô Văn C. (72 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy), cách trụ sở công an phường 1, thị xã Cai Lậy vài trăm mét. Tụ điểm đá gà này diễn ra vài tháng nay.

Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 26 đối tượng và lập biên bản thu giữ nhiều con gà đá, 12 cặp cựa sắt, 12 xe mô tô, 27 điện thoại di động và hơn 245 triệu đồng tại chiếu bạc và trên người các đối tượng.

Làm việc bước đầu, công an xác định Nguyễn Vặt Đạt ( biệt danh Đạt Lúa, 28 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy) là người tổ chức. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, năm 2021, tại địa điểm này cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cũng do Đạt đứng ra tổ chức.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Giao thông