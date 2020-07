TNGT thảm khốc ở Kon Tum 5 người tử vong: Phụ xe dương tính với ma tuý

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng nay (11/7).

Đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đã đến hiện trường, trực tiếp khảo sát khu vực chiếc xe giường nằm BKS 36B-022.32 bị rơi xuống vực khi đang lưu thông trên QL14C thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình kiểm tra tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia khẳng định đây là tuyến đường mới mở. Vị trí tai nạn nằm ở cuối một dốc dài có độ dốc cao và điểm vào cua. Điểm tai nạn này nằm trên vị trí 2 bên đều là vực sâu. Hơn nữa, đường thiếu các biển báo, thiếu hộ lan đủ để giúp xe vượt qua nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Trung tá Phan Xuân Hùng, Đồn trưởng đồn Biên phòng Rờ Kơi (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) cho biết, đến 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa xe ô tô tai nạn lên khỏi vực đèo Ngọc Vinh, đoạn qua xã Rờ Kơi.

Thượng tá Nguyễn Mận - Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, quá trình điều tra ban đầu phát hiện xe ô tô hộp số ở trạng thái số 4. “Khi chúng tôi hỏi tài xế thì tài xế này nói là chạy tốc độ khoảng 35km/h, tuy nhiên hỏi hành khách thì nói xe đi rất nhanh và trước đó có hành khách đã nhắc nhở tài xế.

Đáng lưu ý, quá trình kiểm tra thì phát hiện một phụ xe dương tính với ma tuý”, thượng tá Mận thông tin.

Trong quá trình kiểm tra tại hiện trường, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia khẳng định, đây là tuyến đường mới được đầu tư xây dựng, đường cấp 4, miền núi. Con đường hiện chưa quy hoạch tuyến xe cố định.

Đáng chú ý, vị trí tai nạn nằm ở cuối một dốc dài có độ dốc cao và điểm vào cua. Điểm tai nạn này nằm trên vị trí 2 bên đều là vực sâu (2 taluy âm). Hơn nữa, đường thiếu các biển báo, thiếu hộ lan đủ để giúp xe vượt qua nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chức năng, ông Hùng đề nghị ngành chức năng tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo thanh tra kiểm tra doanh nghiệp xảy ra tai nạn và làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp. Đồng thời, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải làm rõ chủ doanh nghiệp biết việc đi sai luồng tuyến vẫn cho xe chạy vào đường nguy hiểm.

Đề nghị cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của doanh nghiệp để xảy ra tai nạn.

Ngoài ra, để xử lý điểm đen TNGT này, ông Hùng đề nghị Sở GTVT tỉnh Kon Tum bổ sung kinh phí để làm các hộ lan tại điểm tai nạn và một số điểm khác.

Các ngành chức năng khác ở Kon Tum hỗ trợ nạn nhân, tạo điều kiện thuận lợi nạn nhân có điều kiện khó khăn khi chữa trị, và việc đi lại trong quá trình chữa trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Ông Hùng cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để giám sát không để xe khách đi sai lộ trình. Tăng cường biển báo, biển hạn chế tốc độ đối với xe cơ giới trên tuyến đường này.

Ngay sau khi rời hiện trường vụ tai nạn, đoàn đã lên đường tới Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân bị thương.

Theo danh sách cập nhật, tính đến 13h chiều cùng ngày số nạn nhân tử vong là 5 người trong đó có một thiếu niên chưa xác định được danh tính. 35 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi (sau đó có 4 bệnh nhân chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum).

Sáng 11/7, Cục Đăng kiểm VN cho biết, theo dữ liệu kiểm định, chiếc xe giường nằm BKS 36B-022.32 bị rơi xuống vực khi đang lưu thông trên QL14C thuộc huyện Sa Thầy, Kon Tum được sản xuất năm 2016 và còn hạn kiểm định.

Theo Sở GTVT Thanh Hóa, tại thời điểm 03h38'24'' ngày 11/7/2020 thông qua thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ VN, tốc độ của xe là 65km/h.

Trước đó, hồi 4h sáng nay (11/7), xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Km 23+850 QL14C, thuộc địa bàn xã Rờ Koi, huyện Sa Thầy, Kon Tum, xe khách giường nằm BKS 36B-022.32 (trên xe chở 38 người) lao xuống vực sâu 20m.

Hậu quả: 5 người chết, 28 người bị thương, 2 nạn nhân chưa xác định được tình hình (kẹt trong xe cùng 4 nạn nhân tử vong). Cảnh sát PCCC phải cắt xe để đưa 6 nạn nhân kẹt bên trong (bao gồm 5 nạn nhân đã xác định tử vong) ra ngoài.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường nỗ lực cao nhất để đưa các nạn nhân còn kẹt trong xe ra ngoài.

Đồng thời giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia khẩn trương có mặt tại hiện trường, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT trên.

Một số hình ảnh đoàn công tác Uỷ ban ATGT Quốc gia tại hiện trường vụ TNGT và thăm hỏi các nạn nhân bị thương tại bệnh viện:

Tác giả: Tạ Vĩnh Yên

Nguồn tin: Báo Giao thông