Tịnh thất Bồng Lai lại gặp 'biến' kinh hoàng, Nhị Nguyên tức tốc thông báo trên mạng xã hội

Trong bài đăng này, Nhị Nguyên (một thành viên đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai (tên gọi khác là Thiền am bên bờ vũ trụ) cho hay, Tịnh thất vừa gặp một tai nạn cháy nổ kinh hoàng.

Nhị Nguyên chia sẻ về tình hình mới nhất tại "Tịnh thất Bồng Lai"

"Thiền Am vừa thoát một tai nạn kinh hoàng. Hồi trưa này Thiền Am bị cháy dữ dội lúc đó các bé thì đang đi học trong trường, còn Nhị Nguyên thì đang làm việc trên Công an huyện lúc chiều về thấy hết hồn luôn", Nhị Nguyên viết.

Bài đăng của "Tịnh thất Bồng Lai" nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng

Những bình chữa cháy được "Tịnh thất Bồng Lai" trang bị

Nhị Nguyên chia sẻ về những đồ vật bị hư hỏng sau vụ cháy

Liên quan tại vụ án tại Tịnh Thất Bồng Lai, như tin đã đưa, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Tiếp đó, ngày 5/1, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện tại, Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các bị can để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn