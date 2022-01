Tịnh Thất Bồng Lai là chùa giả, sư giả - đánh tráo khái niệm, lừa đảo

Không phải chùa, giả danh Hòa thượng, sư cô

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" (hay "Thiền am bên bờ vũ trụ").

Tiếp đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với PV, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An nêu rõ, những người ở '"Tịnh Thất Bồng Lai" là giả sư và đây cũng là địa chỉ giả chùa.

Theo Hòa thượng Minh Thiện, theo luật Tín ngưỡng tôn giáo thì “Tịnh thất Bồng Lai” chưa từng đăng ký với các cơ quan chức năng nên không phải cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh đó, ông Lê Tùng Vân cùng những người khác có cả nam, nữ, trẻ em ở tại nhà bà Cao Thị Cúc dù có tín ngưỡng Phật giáo bằng hình thức tu tại gia thì cũng không được treo biển có chữ "Tịnh Thất".

Hòa thượng Thích Minh Thiện.

Bởi, theo Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định các cơ sở trực thuộc Giáo hội gồm: tự viện, chùa, am, tịnh xá, niệm phật đường, tịnh thất… để thực hiện các hoạt động tín ngưỡng Phật giáo.

Để thành lập cơ sở trực thuộc Giáo hội Phật giáo, cá nhân, tổ chức đó phải có đồng thuận của cộng đồng cư dân địa phương xung quanh; văn bản về sự cần thiết và tính đúng đắn về việc thành lập một cơ sở Phật giáo của chính quyền cấp xã, huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, tỉnh và sự thống nhất của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo cấp huyện, tỉnh.

Các nội dung này sẽ được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh trình UBND cấp tỉnh thông qua Ban Tôn giáo. UBND cấp tỉnh ra quyết định về việc thành lập cơ sở tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo.

Đối chiếu với trường hợp của "Tịnh thất Bồng Lai" do ông Lê Tùng Vân đứng đầu không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào trong quy trình để được thành lập "tịnh thất" và ông Vân cũng chưa từng thực hiện bất cứ quy trình nào.

Do đó, việc đề biển "tịnh thất" là vi phạm các quy định của Hiến chương GHPGVN.

Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An tiếp tục khẳng định, đã có nhiều văn bản và trả lời khẳng định, ông Lê Tùng Vân và các thành viên sống ở "Tịnh Thất Bồng Lai" không có bất cứ liên quan gì đến hệ thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An nói riêng và GHPGVN nói chung.

Lãnh đạo Ban Trị sự PGVN tỉnh Long An cũng thông tin, cùng với việc mạo nhận danh xưng "tịnh thất", ông Lê Tùng Vân và những người ở đây không có bất cứ ai tu theo Phật giáo.

Cụ thể, theo Hòa thượng Minh Thiện, không có bất kỳ ai xuất gia, không ai chấp nhận thọ "tam quy, ngũ giới" như bổn phận căn bản của một người Phật tử.

Cùng với đó, ông Lê Tùng Vân và một số người ở "Tịnh Thất Bồng Lai" có tổ chức thuyết pháp theo nghi thức Phật giáo nhưng Hòa thượng Minh Thiện khẳng định, những điều họ nói đều là bậy bạ, sai hoàn toàn theo các nội dung thuyết pháp của Phật giáo.

Chẳng hạn, ông Lê Tùng Vân nói "quy y" là "nương theo màu áo" nhưng trong kinh điển Phật giáo từ xa xưa đến nay thì "quy y" là theo Phật, theo Pháp và theo Tăng; "Ngũ giới" trong Phật giáo thì ông Lê Tùng Vân chỉ cần "người tốt"… là không đúng.

Hòa thượng Thích Minh Thiện nhấn mạnh, ông Lê Tùng Vân cạo đầu như một người tu hành theo Phật giáo nhưng thực tế, ông Vân chưa bao giờ thụ giới, không tham gia các đại giới đàn và không được Giáo hội PGVN công nhận, không phải thành viên của Giáo hội.

Đồng thời, ông Vân có sinh hoạt, đời sống sai khác lối sống của tu sĩ. Đây là hành vi giả tu hành.

Cụ thể, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không cho phép nam, nữ tức là Tăng và Ni tu chung một cơ sở hợp pháp, trừ một số trường hợp khác giới là người già neo đơn, trẻ em mồ côi hoặc cha, mẹ của các tu sĩ mới được cho tá túc, tu luyện tại cơ sở Phật giáo.

Song ở "Tịnh Thất Bồng Lai" lại có cả nam, nữ ở chung, không đúng với quy định của Giáo hội.

Về sắc phục, theo quy định, sắc phục Phật giáo là áo tràng nâu, tràng vàng… đã được quy định trong Hiến chương Phật giáo và được đăng ký với Nhà nước.

Tại "Tịnh thất Bồng Lai", ông Lê Tùng Vân tự ý may, mặc áo giống như người của Phật giáo và khi bị cộng đồng Phật giáo phản ứng thì ông Vân đã "cải biên" áo tràng có thêm hàng nút gài ở giữa bụng, ngực… Thỉnh thoảng ông Vân cũng mặc áo tràng theo áo có đã được đăng ký của Phật giáo. Việc làm này là hoàn toàn sai trái.

Đánh tráo khái niệm, lừa đảo

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, trụ trì Chùa Giác Ngộ nhấn mạnh, "Tịnh thất Bồng Lai" đang đánh tráo khái niệm.

Cụ thể, khi cơ quan Nhà nước kiểm tra hành chính, như báo chí, clip trên mạng xã hội thì họ nói là người dân bình thường.

Tuy nhiên, khi lên mạng và truyền thông, họ lại nói rằng đây là chùa.

Thượng tọa Thích Nhật Từ.

"Như vậy là giả mạo Phật giáo. Ông Lê Tùng Vân và các con cháu tại đây chưa được thọ giới, nhưng lại tự nhận đây là chùa, là thầy và các sư cô là hành vi có dấu hiệu lừa đảo”, Thượng tọa Nhật Từ nêu.

Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cũng chỉ rõ, nếu ông Lê Tùng Vân là người tu tại gia thì không thể làm lễ xuất gia cho người khác theo giáo lý, giáo luật nhà Phật.

Cụ thể, theo các video clip đăng trên YouTube và các trang mạng xã hội, khi làm lễ xuất gia cho Võ Thị Diễm My và Trương Ngọc Xuân, ông Lê Tùng Vân tuyên bố không tuân thủ theo 5 điều đạo đức Phật dạy.

Một người nào đó cho rằng mình là phật tử tu tại gia mà không theo giới luật của Phật quy định thì không thể là phật tử.

Trong trường hợp này, ông Lê Tùng Vân chưa bao giờ xuất gia, chưa bao giờ thọ giới Sa di hay Tỳ kheo mà công khai làm lễ xuất gia cho người khác là vi phạm nghiêm trọng các quy định giới luật nhà Phật.

Thượng tọa Nhật Từ khẳng định, những việc làm của "Tịnh Thất Bồng Lai" đã gây thương tổn cho Đạo Phật. Họ tự xưng là chùa, là thầy, là sư cô, là chú tiểu, mặc pháp phục là trái với luật đạo và hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

"Vừa vi phạm giáo lý nhà Phật, vừa vi phạm luật pháp Việt Nam. Họ không theo giáo hội nào, không tuân thủ theo giới luật nhưng lại nhận mình là Tăng ni để phục vụ mục đích riêng.

Đó là điều không thể chấp nhận được", Thượng tọa Nhật từ nêu rõ và đề nghị người dân không nên tin, tránh mất tiền cho cơ sở gian dối như vậy.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị